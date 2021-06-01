金融時報：台公衛專家不願「逆時中」　政府浪費整年提前準備機會

▲台灣近來本土疫情爆發，讓防疫模範生的形象一夕破功。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣近來本土疫情爆發，讓防疫模範生的形象一夕破功。前疾管局局長蘇益仁向英國《金融時報》表示，台灣浪費了從各國汲取防疫經驗的機會，不但在檢疫上失手，甚至公衛專家也因為擔心「逆時中」而不願主動給出建議。

台灣在新冠肺炎疫情爆發初期，採取了跟SARS時期一樣的策略，快速採取邊境管控、檢疫和追蹤接觸者等措施。但如今本土疫情爆發，蘇益仁接受《金融時報》訪問時表示，衛生當局浪費了從其他國家經驗汲取教訓的機會，「在過去一年裡，我們的中央疫情指揮中心沒有認知到提前準備的必要性。」

▲前疾管局局長蘇益仁。（圖／記者洪巧藍攝）



報導指出，台灣在篩檢的過程中也失手了，因為指揮官陳時中拒絕使用快速篩檢試劑，而是堅持使用較準確但更耗時的PCR檢測，且快篩檢測試劑在過去一年中，從未在台灣真正使用過，導致本土疫情爆發時，各個地方政府使用不同廠牌的試劑，導致準確率出現差異。

指揮中心直到5月23日才讓疾管署昆陽實驗室進行快篩試劑試驗，了解哪個才是最準確的，但這些資訊早在過去一年就可以很容易從別的國家蒐集到。最後大量測試樣本積壓，指揮中心無法在第一時間獲得病毒的傳播路徑和速度，也讓「校正回歸」一詞引發民眾疑慮。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）



蘇益仁也提到，爆發初期醫院就將輕症的病患安排入院，這也導致後續無法接收大量重症患者。除此之外，蘇益仁也認為，台灣防疫其中一個很大的問題，就是陳時中因防疫初期的良好表現，獲得各界讚譽，導致其他公衛專家不敢提出挑戰，「人們已經意識到，逆時鐘走不會有好結果，這使得地方官員不願主動。」

《金融時報》指出，台灣目前最需要的就是彈性的防疫措施，雖然嚴格遵循程序的作法有助於遏止第一輪病毒，但現在速度跟靈活性才是最重要的。蘇益仁說，前面還有很長一段路要走，「我擔心我們只看到了冰山的一角。」

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