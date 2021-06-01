脫衣舞孃失蹤7天⋯慘遭肢解「淪河底箱屍」！男客逃3年將引渡

▲ 事發前二人一起走出酒吧的畫面被監視器拍下。（圖／翻攝自YouTube／cehuginnDmail）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國2014年發生一起驚悚案件，有人發現一個行李箱被丟棄在湄公河中，未料打開竟是被肢解的屍塊，經查死者身份為一名脫衣舞孃，遭到一名英國男子殘忍殺害後分屍。當時嫌犯早已逃離泰國，2017年終於在西班牙落網，近日將被引渡至泰國受審。

《每日郵報》31日報導，現年51歲的英國男子路克（Shane Looker）涉嫌於2014年11月在曼谷殺害31歲泰國脫衣舞孃馬諾沙（Laxami Manochat），肢解屍體後塞進一個紅色手提行李箱，接著放入石頭增加重量後丟棄。馬諾沙失蹤一周後，行李箱在150多公里外的湄公河中被發現。

監視器拍下馬諾沙7天前與路克同行的畫面，警方循線找到路克在泰國投宿的地點，但他早已離開，只在裡頭找到他和馬諾沙在一起時身上所穿的衣物。當地媒體指出，指甲剪、牙刷及馬諾沙指甲縫採得的肉屑DNA檢測結果皆指向路克為嫌疑人，請求國際刑警組織協助緝兇。

Shane Looker British man accused of murdering Thai prostitute will face justice https://t.co/fZYzQ87tJs via @MailOnline — Rape Public Inquiry Now! UK (@rape_uk) May 31, 2021

路克2017年在西班牙伊比薩島被捕，承認曾在曼谷紅燈區一家酒吧花錢與馬諾沙共度時光，但堅決否認行兇，「我的確認識她，跟她在一起很高興。她是我之前在酒吧認識的女孩，我承認我有付錢。但我絕對不會傷害任何女人，更別說殺害她了。」

西班牙高等法院裁定，路克應被引渡泰國受審，但他的律師提出一系列上訴，近日宣告敗訴。歐洲人權法庭裁定，他應在泰國接受審判，並引用泰國警方提交的大量文件，證明路克殺害馬諾沙。泰國當局則依照歐盟法律承諾，路克不會被判死刑或遭受虐待。

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