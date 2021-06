脫衣舞孃失蹤7天⋯慘遭肢解「淪河底箱屍」！男客逃3年將引渡

▲ 事發前二人一起走出酒吧的畫面被監視器拍下。(圖/翻攝自YouTube/cehuginnDmail)

記者陳宛貞/綜合外電報導

泰國2014年發生一起驚悚案件,有人發現一個行李箱被丟棄在湄公河中,未料打開竟是被肢解的屍塊,經查死者身份為一名脫衣舞孃,遭到一名英國男子殘忍殺害後分屍。當時嫌犯早已逃離泰國,2017年終於在西班牙落網,近日將被引渡至泰國受審。

《每日郵報》31日報導,現年51歲的英國男子路克(Shane Looker)涉嫌於2014年11月在曼谷殺害31歲泰國脫衣舞孃馬諾沙(Laxami Manochat),肢解屍體後塞進一個紅色手提行李箱,接著放入石頭增加重量後丟棄。馬諾沙失蹤一周後,行李箱在150多公里外的湄公河中被發現。

監視器拍下馬諾沙7天前與路克同行的畫面,警方循線找到路克在泰國投宿的地點,但他早已離開,只在裡頭找到他和馬諾沙在一起時身上所穿的衣物。當地媒體指出,指甲剪、牙刷及馬諾沙指甲縫採得的肉屑DNA檢測結果皆指向路克為嫌疑人,請求國際刑警組織協助緝兇。

