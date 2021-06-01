男童海灘挖出心形化石　史前海中霸主牙齒成生日禮物

▲巨齒鯊的牙齒化石很容易在南卡羅萊納州的海灘上撿到。（圖／翻攝自Facebook／Marissa Drew）

實習記者黃品臻／綜合報導

能得到如此有意義的生日禮物真的太幸運了！美國一名5歲男童，日前與家人到南卡羅萊納州的默特爾海灘慶生，就在他正專注玩沙時，突然發現一塊心形石頭，之後進一步研究得知，竟是一塊巨齒鯊的牙齒化石，讓男童開心不已。

綜合外媒報導，男童德魯（Brayden Drew）一家人從波士頓到默特爾海灘要幫他慶祝5歲生日，竟意外挖到一塊巨齒鯊（Megalodon）的牙齒化石，隨後德魯的媽媽瑪莉莎（Marissa Drew）將此事發文至臉書，引來網友和媒體關注。

據加拿大媒體《環球新聞》（Global News）報導，巨齒鯊的牙齒化石在默特爾海灘上很常見，2020年也有另一位5歲的孩子在類似情況下發現一顆牙齒化石，不過與德魯的差別就在當天不是他的生日。而這些牙齒化石最長可達6英吋（約15公分），最大的可能價值數千美元。

巨齒鯊生活於360萬至2300萬年前，在當時被視為海中霸主，也是有史以來最大的鯊魚，估計長18公尺，重達50噸，體積大約是現代大白鯊的3倍。而默特爾海灘上不僅能夠發現巨齒鯊牙齒化石，包括大白鯊在內的許多鯊魚種類，牠們經常在南卡羅萊納州附近的海域出沒，因此經常能夠在沙灘上發現牠們的牙齒。