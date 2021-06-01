醫護怕染疫見死不救！5月嬰跌倒送醫被放生　2hrs後父親懷中死去

▲印度一名5個月大女嬰，在跌倒送醫後未獲及時救治，而死在父親懷中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度媒體最近曝光了一段影片，顯示北方邦（UP）巴拉班基（Barabanki）地區，一名父親正抱著一具嬰兒遺體，痛訴醫護因為害怕染疫，而漠視前來求醫的患者，導致他5個月大的女兒死在了他的懷中。

綜合NDTV等當地媒體報導，這名父親最近因為5個月大的女兒，在家中從床上跌落地面，於是急忙帶她前往醫院急救。殊不知，抵達醫院後，女兒卻被丟在一旁，長達2小時都沒有醫護人員前來查看，導致女兒最終死在了父親懷中。

UP: With no treatment for hours at Barabanki hospital, 5-month-old baby dies in father's armshttps://t.co/66eQTFzWsd — TIMES NOW (@TimesNow) June 1, 2021

這名悲痛的父親，事後在醫院門口抱著女兒遺體痛哭，並指控醫護人員玩忽職守，「這些人口口聲聲都在說著新冠，他們害怕染疫，沒有人願意站出來接觸病人，沒有醫生來看看我從床上掉下來的女兒，最後她就這樣慢慢死去」。

然而，醫院駁斥了這名男子「醫療疏忽」相關的指控。巴拉班基的首席醫官朝漢（BKS Chauhan）發表聲明指出，這名嬰兒在被送到醫院後，醫生就立即為她進行檢查，卻發現嬰兒在送院前就已死亡。

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