美國在WTO籲「疫苗專利」讓渡　歐盟、英國、日本仍質疑

▲義大利研究人員在實驗室進行疫苗研發。（圖／路透）



文／中央社

一名日內瓦貿易官員說，歐洲聯盟、英國和日本今天仍在世界貿易組織（WTO）一場會議上，質疑有關放棄2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗等產品智慧財產權的提案。

法新社報導，這名官員說，在WTO「貿易相關智慧財產權協定」（TRIPS）理事會的非正式會議上，就放棄智財權一事展開以文本為基礎來討論的提案，比廣泛協商獲得更多認同。

這名官員表示，美國、中國、烏克蘭和紐西蘭都力倡，在抗疫所需的醫療預防、控制和治療工具上，取消「貿易相關智慧財產權協定」部分條款。

但這名官員說，有些成員「持續質疑展開談判的合宜性，要求更多時間」以分析這項提案。

這些成員包括歐盟、澳洲、巴西、英國、日本、挪威、新加坡、韓國、瑞士和台灣。要在世貿組織達成協議，164個成員國必須一致支持。

▲BioNTech新冠疫苗。（圖／路透社）



印度和南非去年10月提出構想，並已提交修改後的提案，現有63個成員國支持。根據這些國家傳閱的新文本，取消部分智財權相關條款應不僅適用於疫苗，還應擴及治療、診斷、醫療器具和防護設備，以及生產這些設備所需的材料和零組件。

文本還提到，取消條款的效期應自生效日起持續「至少3年」，之後再由WTO總理事會（General Council）決定是否延長。

這名貿易官員透露，關於智財權保護是否有助於達成抗疫目標、效益有多大，以及在「貿易相關智慧財產權協定」範圍內利用或改善現有條款彈性等議題上，各方仍有歧見。

這名官員還說，也有人提出取消條款的效期和終止時間問題。

根據這名官員的說法，美國方面表示，針對以文本為基礎，展開任何能解決疫苗增產、配送等立即需求的提案，都抱持開放態度；中國方面也稱，既然初步提案已於去年10月提出，是時候進入下一階段了。

此外，巴基斯坦、阿根廷、孟加拉、埃及、印尼和肯亞也表達了展開協商的必要性。

▲全球已至少213個國家或地區施打超過19億劑COVID-19疫苗。（圖／路透）



歐盟則表示，當前目標應是增加產量，以及取消疫苗原料出口限制等措施；境內座落多家大型藥廠的瑞士也稱，WTO成員國應在「貿易相關智慧財產權協定」內尋找利用條款彈性的方式，而不是一概取消。

「貿易相關智慧財產權協定」理事會將於6月8日至9日召開正式會議。

根據法新社自行統計，全球已至少213個國家或地區施打超過19億劑COVID-19疫苗。但其中僅0.3%是在29個低收入國家施打，而這些國家人口合計占全球人口的9%。

支持者認為，暫時取消智財權條款，可提高發展中國家的疫苗產量，解決疫苗取得嚴重不公的問題。

但大型藥廠及其所在的國家都強烈反對此一說法，主張疫苗專利並非增產的主要障礙，若放棄部分智財權，反不利於創新。

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