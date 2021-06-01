急診「消失病床」現場：病人多到滿出來　我們夢到被一堆殭屍追殺

▲5月13日後，萬華區大量民眾湧入中興醫院。圖為5月19日台北市立聯合醫院中興院區快篩站的人潮狀況。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

5月9日萬華區爆發社區感染以後，這兩個禮拜，中興醫院急診室的醫護人員因工作壓力大，都做了這樣的惡夢：「夢到被一堆殭屍追殺，夢到被一堆人包圍，或者夢到他負責的那一區病人多到滿出來，我覺得這是壓力性的惡夢，上班壓力帶回家裡了，睡眠品質不好，隔天又要承受高壓力的工作，蠻可怕的。」中興醫院護理師小平（化名）對我們這麼說。

最可怕的那一天發生在5月13日，和平醫院因2病患驗出確診，急診室暫停收治，全院清消。「政府發布消息要民眾來我們這邊篩檢，我們臨時成立篩檢站，萬華區民眾全往我們這邊衝，這之前我們還沒收到要做準備，等於病人跟我們醫護人員同時間知道，根本來不及。」當天許多醫療流程還沒setting，物資也未齊備，只能臨機應變，之後急診室持續通報滿床，但需要急救的病人仍然送來，於是每個醫護人員都進入蠟燭多頭燒的狀態。

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20日，和平醫院再增3位醫護人員確診，各醫院陸續爆發院內感染，到23日振興醫院急診室有護理師確診，因而關閉清消，造成台北地區的急診室全部通報滿床。新光醫院的護理師潘逸軒忍不住在臉書發文：「今天已經第3次通報滿床了，但救護車還是一直送病人進來，EMT很委屈地說：『學長，沒辦法，全台北市只剩下你們醫院急診了，從沒想過有生之年能聽到這麼有末日感的話。』」新光醫院位於台北市士林區，救護車甚至遠從新店將病人送來。

潘逸軒表示，由於掛急診的病人都必須在急診室的篩檢站進行快篩與PCR檢測，快篩測出陰性才能進入急診室熱區做治療，接著又得等待PCR報告，確認沒有確診後才能轉移到留觀區。然而病床不夠，所以大量病人都停滯在急診室的留觀區中。

25日，北市聯醫工會在臉書發文章表示：「醫療崩壞在即，基層醫護向社會求助！」26日我們聯絡上中興醫院急診室的護理師小平，他剛下班，急診室的走廊與外頭隔離區仍擠滿等待病床的病人。「中興醫院在重災區，許多陽性病人在急診室滯留，第一個問題是沒有病床，沒有辦法收治，第2個問題是安置，有些病人不需要病床，但需要被隔離，因為政府的反應不是很快，很多病人在急診室滯留，滯留的結果是產生其他問題。」

病人安置在帳篷區，因隔離不能接觸他人，所以沒有飯吃，或者想跟家人聯繫卻手機沒電，於是急診室的醫護人員除了急救生命垂危的病人外，還需要耗費心力解決現場病人的食物、水、廁所等等問題。小平談起昨天救護車送來一位呼吸狀況很喘，已經失去意識的中年婦人，但急診室塞爆了，只能想辦法騰出空間做急救，「很拚命救，結果沒有救回來，當下很多同仁哽咽，因為沒辦法很專心救她，被外在很多事情干擾。」

繁瑣的事情太多了，急救業務之外，急診室的電話也響不停，許多人做了篩檢等不到結果，也查不到，因此打來急診室詢問，接一通電話要耗費5分鐘，等於多花費一個醫療人力。

小平說：「有些陽性病人確診後會過來急診室，他們是確診但無症狀，過來也是急診護理人員在管，有人甚至跑掉，很扯！今天才有一個病人跑掉之後回來，說是衛生局通知他回來，我們當下找不到他，花了不少人力聯絡社工、警察，通報衛生局或其他單位。」這些瑣事不斷磨耗第一線醫護人員的心力，每天必須填BSRS工作壓力自我評估表，但每個人不用填就知道自己的工作壓力已經到頂點，穿隔離衣流汗到喝水補給的速度跟不上，一些同仁因此有中暑的頭痛症狀，只能互相提醒，2小時輪替，但平均每個人都要穿5小時左右的隔離衣。

中興急診室有一間2人的負壓隔離病房，因為沒有病床，只好加擺2張病床，醫師問診區也騰出來放2位，連不應該放病人的等候區，也迫不得已放了1位病人。小小的負壓隔離病房因此臨時收治7位病人，有一位病人甚至等了3天才輪到病房，「病人們必須共用衛浴，而且什麼事情都不能做的情況下過3天，這當然讓他們情緒爆炸，就找我們醫護人員發洩，我們處理他們的情緒，又要花更多時間。」帳篷區等待安置的病人，25日有20位，到26日仍有9位，一個帳篷原本設計只能在4個角落各擺一個人，共四人，但因為病人太多了，全擠在一起。一位中興醫院的護理師私下表示：「柯P還有來看他們，結果病人群體暴動，對柯P生氣抱怨怎麼會等這麼久，又熱又被蚊子叮。」

疫情爆發兩個禮拜以來，急診室的採檢師已採檢到超過一百位陽性病患，每個醫護人員都在加班，下班後也不敢跟家人見面，擔憂自己染疫傳染給家人。這2個禮拜醫護人員也看遍人情冷暖，一位護理師私下告訴我們，因天氣太熱去剪頭髮，無意間聊到自己的工作，瞬間理髮廳氣氛緊繃，嚇得他趕快改口稱自己是藥廠業務，氣氛才緩解。

小平說：「許多學姊知道很忙，自願取消休假出來上班，讓線上的平均壓力比較小，因此許多人休息日仍然上班，或排休取消。目前蠻多同仁都很久沒有休假，例如急診室的2位感控師，以及主官們（主任與護理長）。」

目前中興醫院的專責病房如何進行擴充？「急診室的病人最後要上專責病房，專責病房是把疫情之前的病人集中移到別的病房，空出一整層病房來收治確診病人，這些還在部署當中，因為要先找到醫護人力，第2個問題是空間設備，第3，任務要模組化，所以病床沒辦法開那麼快。」健保房是3人1室，改成隔離病房就變成1人1室，更造成空間不足的狀況。「所以目前北市聯醫工會對外求援，表達醫護人力到達臨界點，今天院長有來看我們，他說疫情是否到達顛峰期還不知道，因為可能還在半山腰，但目前壓力已經到臨界值了，再多可能無法承受了。」



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