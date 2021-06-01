28歲女模5年內連遭9影視大佬「潛規則」　演員製片全上榜！

▲該名女模表示，從業期間遭到多名大佬性騷與性侵。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印度一名28歲的前模特兒指稱9名影視界知名人士涉嫌在2014年至2019年間，強制「潛規則」她，甚至涉及性侵與性騷擾。她日前對這9人提告，然而名單中赫然出現知名演員巴格納尼（Jackky Bhagnani）與經紀公司老闆布拉（Anirban Blah），震驚各界。據悉，警方已經根據當地刑法第376條與第354條將此案立案，目前已介入調查。

根據《今日印度》報導，這名現年28歲的女性多年前曾經擔任模特兒，如今已經退出演藝圈。這名前女模聲稱，2014年到2019年間曾有多名演員、製片人、攝影師等影視界知名人士，以換取表演機會的藉口，強行潛規則她，期間她不但被多人性騷擾，還被其中一名攝影師朱利安（Colston Julian）性侵。

根據警方表示，一共有9名男性被該名女性指控涉嫌性侵與性騷擾，其中包含演員兼製片人巴格納尼（Jackky Bhagnani）、攝影師朱利安（Colston Julian）、娛樂經紀公司Kwan Entertainment的創辦人布拉（Anirban Blah）以及製片人塔庫爾（Ajit Thakur）等人，全都是娛樂圈大佬。

消息傳出後，製片人塔庫爾隨即發表聲明否認涉案，更澄清絕無「潛規則」一事。他透過律師表示，「她對我的指控是虛假、惡意且有其他動機的。她只不過是想要抹黑我的名聲。事實上，我有證據能夠表明，這名原告先前曾試圖對我與其他幾人恐嚇取財，正是因為她失敗了，才會故意公開提告，我將採取一切必要的法律途徑來與之抗衡，我相信真相定會戰勝一切。」

另一方面，演員兼製片人巴格納尼是知名製片人偉許（Vashu Bhagnani）的兒子，他在2009年首次出演電影《Kal Kissne Dekha》的主角。

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