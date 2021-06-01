「專制勢力」襲全球民主　拜登：人民應努力捍衛

▲拜登在出席陣亡將士紀念日時，強調了民主的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登在5月31日的「陣亡將士紀念日」前往維吉尼亞州的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）獻上花圈，並在發表演說時表示，美國的民主並不完美，但國民應謹記這些烈士，都是為了民主而犧牲，尤其在全球民主都受專制勢力威脅之際，美國應作出更多努力來捍衛民主。

據路透社等外媒報導，拜登在陣亡將士紀念日當天，與副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等人，在阿靈頓國家公墓向為美國犧牲的烈士們致意。他隨後指出，人民不應忘卻為國捐軀的烈士所作出的貢獻，因為這些烈士都是為了美國的理念，也就是民主而犧牲。

▲拜登、賀錦麗以及多位軍方高層在陣亡將士紀念日，向烈士們致意。（圖／達志影像／美聯社）

他強調，「民主不僅僅是一種政府體系，它還是一種生存方式、一種看待世界的方式，民主意味著國家是由人民所統治」，儘管美國的民主並不完美，但民主非常重要，當人民可以投票、擁有言論自由及人人享有平等權利時，民主就會蓬勃發展。

拜登也警告，無論是在美國或全球各地，面對專制勢力，民主都正處於危險之中，「世界各地正在進行爭取民主的鬥爭，人們正為了正直和尊嚴而奮鬥」。拜登也舉出美國最近在伊拉克和阿富汗的衝突中，有7036名軍人犧牲為例，表示這些軍人的死，符合美國的理念，「他們為它而生，也為它而死」。

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