荷蘭「新冠病房」空蕩蕩　重症醫開心自拍：我們快到終點了！

▲荷蘭重症醫師開心在院內已撤除的新冠部門自拍。（圖／翻攝自IG／diederikgommers，下同）

記者張寧倢／編譯

荷蘭鹿特丹的重症醫師戈默斯（Diederik Gommers）教授在IG上擁有48萬粉絲追蹤，日前他在醫院內部一片空蕩蕩的地方開心自拍並表示，由於新冠患者的人數持續下降，這個為了新冠肺炎增設的部門已經在本周關閉，「令人難以置信，但這正是我們一直渴望的，我們快到（終點）了！」

根據荷蘭媒體RTL Nieuws報導，伊拉斯姆斯大學醫學中心（Erasmus Medical Center）成人重症醫學部主任戈默斯，31日在IG上傳自拍照並發文稱，空蕩蕩的背景其實是一個因應新冠肺炎增設的部門，而隨著病患人數開始下降，這個部門已經在本周關閉，荷蘭目前有486名加護病房（ICU）的重症患者，這是5個月來首次減少至500人以下，預計7月降至250人，8月則有望降到50人。

▲戈默斯鼓勵荷蘭民眾，只要繼續保持下去，到8月底就能大幅減少住院的重症患者。

戈默斯表示，這令人難以置信，但這正是大家渴望看到的，「我們，醫院的工作人員，都已經做好度假的準備，我想你們可能也準備好了。當我看見今天這些人在陽光明媚的露台與公園享受美好時光時，我感到很興奮。」他接著解釋，荷蘭重症人數快速下降是因為高危險人群迅速接種疫苗，從新增確診病例看來，年齡層有明顯下降。

▲戈默斯揭露，重症人數下降的原因，正是因為脆弱族群快速接種疫苗，而他自己也已經接種。

戈默斯在文末呼籲大眾，透過接種疫苗對實現群體免疫做出重要貢獻，「我們正走在恢復原有生活的路上，真的很想要擺脫這種病毒，雖然不會強制施打，我仍希望有越多的人接種疫苗，年輕人可能不會發展成重症，但有罹患肺病的風險，我們快到（終點）了！」

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