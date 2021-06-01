有2人傷勢重！雙和遭砍護理師「已緊急手術」　院方：心理受很大創傷

▲雙和醫院。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

雙和醫院昨有一名確診患者因情緒不穩，持刀砍傷三名護理師，傳出有一名護理師右手韌帶被砍斷、一名胸部被劃傷，另一名則是腹部劃傷。針對護理師的情況，雙和醫院皆未明確證實，僅表示，有兩位傷勢較嚴重，院方昨日已緊急進行手術，目前住院休養中，而護理師心裡也受到很大的創傷。

一名62歲洪姓確診男子住在雙和11樓負壓隔離病房，疑似因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師，警方接獲通報後，趕赴現場處理，喝令洪男放下水果刀，並上前壓制上銬，23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是受有肚皮刀傷。

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雙和醫院昨表示，院方當下已立即通報衛生主管機關協助病人後續安置事宜，受傷同仁生命徵象皆穩定，院方會積極進行同仁治療，也會加強員工及家屬心理關懷與醫院安全管理機制。

而針對護理師實際受傷情況，院方皆未證實，僅回應「有關受傷的三位護理師中，有兩位傷勢較嚴重，院方昨日已緊急進行手術，目前住院休養中。但護理師心理受到很大的創傷，院方正積極進行關懷及心理治療，針對本次醫療暴力事件，嚴厲譴責，也已依法辦理。」