歐盟擬7／1起完成接種者「跨境免隔離」　COVID數位護照上路！

▲義大利持續放寬旅行限制，包含英國、歐盟國家與以色列的旅客都能直接入境免隔離。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

歐盟6月開始啟用COVID-19數位護照，允許27個成員國透過同一系統向已經完成疫苗接種的公民發放，更計畫從7月1日起取消對他們的檢疫隔離規定，讓歐盟許多民眾可以在成員國間自由移動，享受「安全放鬆」的夏季假期。此外，針對來自的英國旅客能否受惠，歐盟目前仍未做出決策。

根據英國《衛報》報導，隨著整個歐盟的疫情趨緩，歐盟總部提議，從7月1日取消對完成疫苗接種旅客的所有隔離檢疫義務，並將從6月1日開始透過系統向27個成員國的公民發放COVID-19數位護照，除了完成接種疫苗者之外，持陰性檢測或染疫後康復證明的旅客，只要在出發前72小時內通過PCR檢測或48小時內通過抗原快篩，都能夠免去入境檢疫的程序。

▲葡萄牙也對英國與絕大多數的歐盟國家的旅客取消檢疫隔離規定。（圖／路透）

歐盟提案中也提到，完全接種疫苗者的6歲以下子女也能一同取消檢疫的規定，許多國家未來可能會調高這一年齡門檻。報導稱，儘管英國完全接種疫苗的旅客希望能被納入歐盟COVID-19數位護照的受益對象，但有鑑於首見於印度的B.1.617變種病毒在英國境內傳播，歐盟各國政府可能仍會對英國旅客保留檢疫限制，法國目前就規定自英國入境者需提供陰性檢測並隔離7天。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐洲人應該享有一個安全、放鬆的夏季，「隨著疫苗工作的進展，我們建議利用共同工具──歐盟COVID-19數位護照，協調逐步放寬旅行限制。」歐盟委員會也提議，無論是否完成接種，任何來自例如西芬蘭等「綠區」（安全區）的旅客都應該完全擺脫檢疫限制，「橙區」的未接種者則需要在出發前先進行篩檢。

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