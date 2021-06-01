日本疫苗援台…汪文斌批「干涉內政」　日媒：台日親近讓中警戒

▲日本政府考慮提供AZ新冠疫苗到台灣。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本政府日前證實，正考慮提供阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗到台灣，結果中國大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會中表示，「反對借疫情搞政治作秀甚至干涉中國內政。」日媒則在報導指出，日本與台灣的親近表現，讓中國出現了警戒感。

汪文斌5月31日在例行記者會中表示，中方多次表示願意盡最大努力幫助台灣同胞應對疫情．且一貫支持國際抗疫合作，「同時中方反對借疫情搞政治作秀甚至干涉中國內政。」他提到，日本目前尚無法確保自身疫苗的充足供給，在此情況下，日本政府向台灣提供疫苗的行為，受到外界包括台灣很多媒體和民眾的質疑。

日本各大媒體皆關注此一回應，《時事通信社》更在報導中提到，台灣對中國大陸疫苗的支援出現反對聲浪，而來自日本的支援則有歡迎聲。在這種情況之下，中國大陸對「台日親近」的表現出現警戒感。

日媒也指出，日本政府已與美國藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）簽約，共向兩家藥廠購買2億4000萬劑（約1億2000萬人份）疫苗，幾已足夠國內16歲以上民眾施打。

日本外務大臣茂木敏充5月28日表示，「台灣在311大地震時，快速地募款，並提供我們各式各樣的援助。如今台灣的國產疫苗至少要等到7月才能正式上路，在此之前可能會面臨疫苗不足的情況，我們將會認真討論（支援方案）。」

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