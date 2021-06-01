日本21日起工作場所、大學大規模接種！開放12至15歲施打輝瑞疫苗

▲日本將於21日起針對各企業與大學實施疫苗接種，老年人須優先施打。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

先前美國食品暨藥物管理局（FDA）於5月10日將輝瑞疫苗的接種建議年齡降低至12歲，而日本厚生勞動省衛生部則於上周五（5月28日）決定，根據該國預防接種法，將12至15歲青少年納入免費新冠疫苗接種名單。對此，美國輝瑞公司於昨（31）日正式授權日本400萬名12至15歲青少年使用新冠疫苗。

根據《日本時報》，日本衛生部的某個委員會建議放寬民眾接種輝瑞疫苗的年齡限制，且認為不必另外在該國進行額外的臨床實驗，隨著年齡限制的降低，該年齡層有潛在健康問題的青少年將可優先接種疫苗。日本首相菅義偉於5月28日表示，施打進度順利的城市最快將可於6月起為普通民眾注射疫苗，包括患有疾病的民眾。

該委員會也在會議上討論，是否該強制要求12至15歲青少年在接種疫苗時由父母或監護人陪同，而另一個可行性是，透過建立一套系挑，讓青少年在學校裡集體接受新冠疫苗注射。不過報導也指出，12至15歲青少年被批准可接種疫苗，並不代表他們將立即開始接受施打。

日媒《NHK》也在報導指出，日本內閣官房長官加藤勝信在記者會上明確表示，將於6月21日起開始針對各大企業職場與大學進行疫苗施打工作，而老年人與慢性疾病患者需優先接種。

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