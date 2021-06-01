揮刀確診男害命！砍斷護理師右手韌帶　混亂中害「CPR患者」往生

▲砍人事件發生後，雙和醫院同仁們在網路上議論紛紛，也替3名被砍傷的同事感到惋惜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

昨（31日）上午，新北市雙和醫院發生一名62歲確診者洪姓男子，因不滿被院方隔離，竟然持刀揮砍3名醫護，更造成其中一名護理師手部韌帶被砍斷，有終身影響工作之虞；據現場人員表示，洪男砍人時，隔壁床護理師正在替患者施行心肺復甦術（CPR），情急之下只能拿出鉛板來護身，導致現場一片混亂，該名CPR患者最後仍回天乏術。

據了解，行凶的洪姓男子因確診新冠肺炎，於上週五（28 日）住進雙和醫院11的樓負壓隔離病房，但因情緒不穩大吵大鬧，31日居然拿水果刀揮砍3名女護理師出氣。警方趕到後將洪男壓制；受傷的23歲施姓護理師是腹部遭劃傷，25歲陳姓護理師則是胸部被劃傷、右手韌帶被砍斷，27歲的蔡姓護理師則是肚皮遭劃傷，3人趕緊接受緊急縫合。

砍人事件發生後，同事們在網路上議論紛紛，也替3名被砍傷的同事感到惋惜，尤其是韌帶被砍斷的陳姓護理師，右手很可能無法恢復到先前健全的狀況，未來不知如何繼續回到職場；還有人表示，砍人的洪男要從病房衝出去，聞訊的現場人員只能拿起身邊的「鉛板」去抵擋，當時隔壁房患者正巧在做CPR，但最終仍往生。

新北市警方指出，由於因現場無法架設視訊設備，檢察官無法即刻對洪男進行複訊，目前先指示警方暫時戒護洪男，待他其病況達到可出院程度，再執行司法流程。



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