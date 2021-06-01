衛福部確診再+1「累計3個案」　食藥署證實：行政人員染疫

▲衛福部食藥署再1名員工確診。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

食藥署再確診第三例員工！食藥署表示，第三例確診個案為30多歲女性行政人員，同屬業務性質，沒有和民眾接觸，該個案5/27前均無症狀，但5/27當天下班前覺得身體發熱，回家後出現發燒、乾咳及肌肉痠痛等症狀，進行快篩和PCR採檢，在5/30確診。因個案弟弟同樣確診，因此研判是家人之間傳染。

食藥署說明，該個案在5/28症狀持續但已無咳嗽，5/29又出現發燒、流鼻水且關節疼痛，5/30又退燒，但因5/27就出現不適，因此和媽媽（5/27發燒）及弟弟（5/26發燒）至台北醫學大學附設醫院就診並進行快篩及PCR檢驗，個案爸爸則於5/31進行篩檢。

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該個案當日快篩結果為陰性，5/30接獲通知PCR檢驗為陽性，目前弟弟同樣接獲確診通知，媽媽則篩檢和PCR檢驗皆正常，個案爸爸篩檢結果尚未出爐。平時個案與家人同住，包括父母、弟弟與個案。個案平日自行騎車上下班，未使用大眾運輸工具。

食藥署強調，目前該個案已依衛生局安排入住檢疫所，同辦公室同仁20位皆已居家隔離或辦公，目前均無症狀。另有關第一例確診案例，已入住集中檢疫所，目前症狀偶爾有咳嗽，相關同仁20位均依規定配合衛生單位辦理居家隔離或自主健康管理，目前均無症狀。第二例確診案例，已入住醫院治療，狀況穩定，同辦公區域居家隔離同仁23位，身體情況良好。