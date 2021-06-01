貨架空了網憂斷貨　物流司機曝完整流程：口罩單日單點就有6萬盒

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土確診病例數近日出現下降趨勢，但網路上還是有不少網友PO出超市空貨架的照片，抱怨買不到物資。一名物流司機在臉書「爆廢公社公開版」PO文解釋進貨流程，勸大家不要急著囤貨，貨架空了不代表斷貨，只是通路點來不及補貨而已。

▲民眾搶購酒精、口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

原PO昨日（5月31日）在臉書「爆廢公社公開版」PO文中提到，身為一名物流司機，看到這波本土疫情自5月爆發以來，民眾瘋狂搶購物資囤積，心中有些話想說，「不管是吃的、喝的、用的，製造商那邊都有很多庫存，不要一時去賣場看到貨架空了，就以為要斷貨了，其實只是通路點來不及補貨。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，原PO進一步解釋進貨流程，首先製造商接到通路商的訂單，才會安排車子將商品運送到通路商的倉儲（統倉），但進貨除了排單之外，還要驗貨、等待，等到通路商驗收完，還要按通路點下訂的數量分貨，再由物流司機送至各通路點。

而貨物不是送抵通路點就完事，原PO指出，到了通路點又是排單、驗收、等待的重複流程，加上運輸、交貨、點貨、驗貨都需要時間，業者來不及補貨，民眾才會看到空空的貨架；另外，可能有人會疑惑，為何通路商不一次把貨叫足夠，這是因為他們也要考量自家倉儲的空間是否足夠，況且每日要進的商品種類很多，也是要控管數量的。

▲賣場貨架上貼有「補貨不及」的公告。（圖／記者林悅攝）

「我們物流司機也想一次輕鬆送完。」原PO說，像當日某通路商進了1500箱口罩，總共6萬盒，跟目前的市場需求比起來似乎不算什麼，但這只是眾多通路商的其中一家，然後又是其中一個倉儲的單日進貨數量，甚至只是眾多口罩品牌中的其中一種而已，所以希望大家不要過度恐慌，買東西適量就好。

其他網友看完原PO的描述，紛紛留言表示安心了，「物流司機發文就是穩定人心」、「物資真的不缺，是自己不知道管道」、「口罩、酒精本來就要先買好，不是等疫情日益嚴重才在那邊搶，要有危機意識」。還有從事物流工作的網友留言附和，「推，我們廠區內的商品也是多到不行，只是真的來不及出，畢竟司機也是人，他們一天也是跑了好幾趟」。