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學生確診人數破300大關！單日再增38病例　大專院校112人

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國各校停課至6/14。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

國內本土新冠肺炎疫情持續發燒，不但不知道三級警戒何時能夠解封，確診個案數仍一直增加。根據教育部今（1日）公布全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數已突破300大關，達到325人，比前一天增加38人，其中又以大專院校染疫學生最多，有112名。

全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止，但根據學生確診資料顯示，學生染疫人數不減反增，染疫人數昨日已破300大關。5月18日開始教育部每天上午公布前一天統計學生確診數，資料統計期間從4月20日開始，其中5月27日公布的較5月26日激增47人，是最多的一次。較少的時間點是在5月19、20日，新增7、11人，接著每天都持續增加。

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根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至5月31日，全國學生確診人數已累積至325例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積315例，包含112例大專校院生、55例高中生、47例國中生、73例國小生、28例幼兒園學生。相較於昨日累績287名學生確診，又增加了38名案例。

▼學生確診人數。（圖／教育部提供）

▲▼ 學生確診人數 。（圖／教育部提供）

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