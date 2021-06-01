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民間採購疫苗有譜？指揮中心「已聯繫郭台銘」：盡速完成計畫送件

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

國內疫情延燒，疫苗量不足，民間企業團體採購疫苗引發外界關注！指揮中心副指揮官陳宗彥上午召開全國防疫會議會後記者會表示，目前有正式提出申請公文的有4個機關團體，中央全力協助。他也透露，昨天下午已和佛光山代表聯繫，企業則是由經濟部長王美花負責，「王部長有跟郭董聯繫，也有做些協助，郭董會盡速完成計畫送件。」

陳宗彥在今日記者會中提到，疫苗是防疫措施的一環，依照傳染病防治法及特別條例規範，在一個整體防疫措施裡，各國疫苗也都在緊急授權下使用，無論是民間或是企業團體也好，指揮中心都會協助。昨日行政院蘇院長已請經濟部長王美花擔任企業窗口，而他本人擔任民間團體窗口，昨天也已分別與有提出申請的民間團體及企業聯絡並提供協助。

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針對民間疫苗採購問題，陳宗彥回覆，有正式提出疫苗採購申請公文的共有4個機關團體，佛光山為其中之一，其餘不便對外公布，至於其他媒體有揭露的單位，目前都還沒有收到。

有媒體問到郭台銘要買疫苗是否已與疾管署溝通？8項條件中提交幾項了？陳宗彥則表示，企業部分由經濟部長王美花負責，民間則是由他，「王部長昨天有跟郭董聯繫，也有做些協助，郭董會盡速完成計畫送件。」

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