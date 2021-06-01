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TOYOTA、Honda關閉工廠！馬來西亞封城14天　汽車供應鏈恐被卡

▲▼豐田馬來西亞分廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲豐田將暫停馬來西亞分廠的生產與銷售。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

隨著馬來西亞因疫情失控，而在6月1日開始實施長達14天的「全面封鎖行動管制令」後，日本汽車製造商豐田（Toyota）和本田（Honda）紛紛宣布，將關閉在馬來西亞的汽車裝配廠，引發人們擔憂，全球汽車供應鏈是否會因這場疫情而受到影響。

據《日本經濟新聞》報導，馬來西亞政府在5月28日宣布，全國將自6月1日起，進入「全國性封鎖」。儘管汽車製造商和鋼鐵製造商被允許在封鎖期間持續營業，但廠商必須進行分流，只能讓10%的員工上班，導致汽車裝配廠難以經營。

▲▼馬來西亞實施全面封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞於6月1日至14日實施全面封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

為此，豐田與本田2家汽車製造商宣布，將在封鎖期間暫停運營。豐田將在6月1日起，暫停馬來西亞分廠的生產與銷售，而本田則將關閉其馬來西亞的2家分廠。

關閉馬來西亞工廠對這2家汽車製造商而言，是極大的損失。馬來西亞是本田在東南亞最大的生產中心之一，每年能生產約40萬輛汽車，而豐田的馬來西亞工廠，也在去年生產了約5萬輛汽車，因此不少人擔憂，這2家汽車製造商關閉馬來西亞工廠的舉動，是否會造成全球汽車供應鏈受影響。

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