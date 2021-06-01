全台15萬劑AZ疫苗施打進度一次看！「10縣市」全數接種完畢

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市疫苗分配、施打進度。（示意圖／記者李毓康攝）
記者陳羿妏／整理報導
日前第二批41萬劑AZ疫苗抵台後，中央5/27於第一階段將15萬劑分配至各縣市，讓第一線醫護人員施打，其中獲配2.1萬劑的高雄市傳出全數完成接種後，新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台南市、南投縣、嘉義市、雲林縣、連江縣也陸續施打完畢。對此，《ETtoday新聞雲》為讀者不斷更新，整理各縣市AZ疫苗配發、施打進度。
台北市：獲配2.2萬劑
新北市：獲配1.8萬劑，施打完畢。
基隆市：獲配3000劑，施打完畢。
桃園市：獲配1萬8000劑，施打完畢，另外配賦13000劑疫苗，會以醫護人為第一優先，會全部打完，若有剩餘再以警消、衛環等第一線人員優先施打。
新竹縣：獲配2200劑
新竹市：獲配8400劑
苗栗縣：獲配1800劑，施打完畢。
台中市：獲配1萬7500劑，施打完畢，新一批2.7萬劑疫苗將到貨，分配情況下午記者會將說明。
彰化縣：獲配6500劑，預計6/1、6/2施打完畢。
南投縣：獲配1800劑，施打完畢。
雲林縣：獲配3500劑，施打完畢，6/1也已配送4,700劑至合約醫療院所及衛生所，優先安排醫護、醫療專業人員、機構照護人員及消防、警察、清潔環保等第一線人員，盡速接種。
嘉義縣：獲配3200劑，完成4403人接種。
嘉義市：獲配4900劑，施打完畢。
台南市：獲配1萬3000劑，施打完畢。
高雄市：獲配2萬1000劑，施打完畢。
屏東縣：獲配1.13萬劑，目前已完成接種10180劑
宜蘭縣：獲配2800劑，警察一線同仁施打完畢，6/1另安排消防人員接種中，仍需視人員接種意願安排，最終接種人數待統計。
花蓮縣：獲配8800劑
台東縣：獲配1500劑
連江縣：獲配600劑，施打完畢。
澎湖縣：獲配1200劑，仍在施打中。
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