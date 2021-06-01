印度變種確診激增⋯英國處於第3波爆發早期！專家示警：應延後解封

▲ 英國力拚疫苗接種，但仍有不少民眾認為疫情大流行只是場騙局。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國截至5月29日已有近6成人口至少接種第一劑新冠疫苗，社交限制逐步放寬，政府預計14日決定是否如期在21日全面解封，印度變異毒株（Delta病毒）成為最大變數。科學家警告，英國現正處於第三波疫情早期，呼籲延後解封。

根據《英國廣播公司》，劍橋大學教授古普塔（Ravi Gupta）表示，有跡象顯示，英國已經進入三波疫情，正處於早期階段，儘管日增確診不高，印度變異毒株感染個案卻加速增長，「當然目前病例數相對較低，但所有疫情都是在低確診數的背景下開始，接著演變為爆炸性增長，關鍵是我們目前看到爆發早期的跡象。」

古普塔進一步說明，多數人已接種疫苗，代表這波疫情可能需要經過更久才會爆發，「人們虛假的安全感會維持一段時間，這令我們感到擔憂。」身為政府新型呼吸道病毒威脅諮詢小組（NERVTAG）成員，他呼籲一步一步來，將解封延後幾周。

英國醫學會理事會主席納保羅（Chaand Nagpaul）也表示，英國正處於抗疫關鍵時刻，呼籲官員針對21日是否解封的問題保持謹慎，「過早結束所有限制將導致感染激增，破壞醫療系統為解決史上最嚴重量能爆炸問題的努力，也會為身心俱疲的醫護帶來更多壓力。」

▲ 英國將於14日決定是否在21日正式解封。（圖／路透社）

4月12日以來，英國日增確診皆維持在3000例以下，近來卻出現增長，5月31日新增3383例確診，連續6天超過3000例。環境食品與鄉村事務大臣尤斯蒂斯（George Eustice）先前表示，政府無法排除推遲原定解封規劃的可能性。但商界領袖警告，解封時程出現任何變動，都會產生負面影響。

貿易機構「好客英國」（UK Hospitality）執行長尼可拉斯（Kate Nicholls）表示，若無法在6月全面重開，將對酒店帶來毀滅性影響，許多企業正大量流失金錢，延後解封會將其推向破產邊緣。現場音樂產業協會Live執行長帕姆利（Greg Parmley）也表示，被迫關閉一年多後，整個產業都準備好在21日重啟，政府一系列測試也表明，舉辦音樂活動安全無虞，幾乎不受病毒影響，「沒有理由繼續限制我們。」

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