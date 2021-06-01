快訊／Rt值接近臨界值「疫情是否反轉」　陳時中14:00親自說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/1）日為因應COVID-19疫情，14:00由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，提供直播。國內爆發社區本土疫情，從5月11日至今不到1個月，已經累積超過7千例本土確診，且有112例死亡；指揮中心昨日公布這波疫情Rt值（Rt＝R值＋時間變化）經過三級控制已經降至1.02，顯示疫情已到達臨界點，將觀察近期是否有反轉跡象。

陳時中昨表示，公布Rt值是讓大家看看這段時間一起努力的成果，根據整體報告，5/30Rt值在1.02，最高是5/13～5/15，Rt值高達15，經過5/15雙北三級，到5/19全國三級警戒，這段時間疫情Rt值應該已經到了1.0，已經到臨界點，目前疫情基本上朝向可控的方向在前進。

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發言人莊人祥解釋，Rt值用中文表示是基本再生數，就是說當一個病毒從外面進入到一個完全沒有抵抗力的人口族群時，平均可傳染多少人的估計數值，當估計疫情發生時所產生的傳染力再生數就會用Rt表示 ，用這方式代表目前整個病毒一個人感染後，可傳給多少人。

莊人祥說，目前最新數字是1.02，代表平均每個病人可傳給1.02個人，通常Rt值低於1以下，表示疫情就會開始反轉，現在可看到每天新增數字是有趨緩趨勢，如果沒有太大意外，明天Rt值可能會跌破1，表示說傳染力開始有反轉跡象。