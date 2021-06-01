韓濟洲島首例「突破性感染」！接種2劑輝瑞疫苗仍確診　無發燒症狀

▲南韓濟州島出現首例「突破性感染」，其已完成2劑輝瑞疫苗接種。（示意圖，非本人／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從今年2月起開放民眾施打新冠疫苗，若疫苗到貨量穩定、計畫按部就班，可望於今年底前達成群體免疫。不過近來卻接連傳出「突破性感染」案例，完成施打2劑新冠疫苗、且抗體形成2周後依舊確診，繼先前發生的4起案例，濟州島也傳出首起案例。

根據韓媒《News1》報導，濟州島昨（31）日通報當地首起「突破性感染」案例，為濟州第982號確診者，其於4月5日、26日分別接種共2劑的輝瑞疫苗，不過到了5月20、24日，在與確診家屬第964號、第975號進行數次接觸後，於26日確診新冠肺炎。

該名患者不僅完成2劑疫苗接種，在經過2周抗體形成時間，並經過1個多月，卻依舊因為與確診者接觸而染疫。不過該名患者確診時，並未出現發燒等症狀。

根據南韓疾病管理廳的統計數據，截至6月1日0時為止，共有579萬1503人完成新冠疫苗第1劑接種，其接種覆蓋率達11.3%；完成第2劑疫苗接種者則為217萬1336人，佔總人口比率為4.2%。

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