3護師遭砍！他嘆「醫護上前線，家人哭紅眼」　心痛問：還有天理嗎

▲醫護人員、防疫人員都在第一線堅守崗位。（圖／Facebook「我是小貓瞿欣怡」提供）

記者李佳蓉／綜合報導

新北市雙和醫院昨（31）日傳出一名62歲洪姓確診男，因不滿被隔離太久，情緒失控持刀砍傷3名護理師，其中一名年僅20多歲的的護理師右手韌帶被砍斷，未來恐因傷勢嚴重難以回到職場。婦產科醫師李毅評自曝看完新聞氣到睡不著，自疫情爆發以來，醫護人員走上前線，背後都有一個個哭紅雙眼的家人，但他們仍義無反顧地堅守第一線。

「這世界還有天理嗎？」新光醫院婦產科醫師李毅評在粉專《威廉氏後人 - 李毅評醫師》PO文表示，自己看到護理師遭砍氣到睡不著，不清楚護理同仁與患者間發生什麼衝突，醫院以及該名病患的狀況，「我只知道，一個20幾歲年輕人的右手跟人生就這樣沒了，另外2個人一個腸子可能破掉，一個氣胸可能有生命危險。」

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李毅評感慨，從疫情爆發開始，醫護人員一個個走上前線，背後都是一個又一個哭紅雙眼的家人，自以為的義無反顧、捨身取義、救人第一，聽到外界頻頻為醫護人員打氣，口中喊著辛苦了，「然後呢？背地裡把醫護當成最可怕的嫌惡設施。」他透露，走進自家大樓電梯，只要認識他的，沒人敢搭同一台，「都會故意裝忙說我先上去」。

▲台大醫院快篩站，醫護人員全身包緊緊替民眾檢驗。（圖／記者林敬旻攝）

李毅評無奈地說，「我知道我們往返醫院，一般人會害怕，我都懂。」他再提到上週回到家兒子開心朝自己衝過來，想展示自己摺的紙飛機，下秒被妻子怒聲斥喝，說爸爸還沒洗澡消毒不可以靠近，讓他備感心酸。

「每次聽到有人說：醫護人員辛苦了！然後又一再一再的感受到這些有形無形的歧視。」李毅評替醫護人員抱不平，「有人說這時候上前線的醫護是天使，其實，大家都當我們是魔鬼。」

面對國家有難，李毅評說，每位醫護都秉持自己的使命感挺身而出，完全不顧家中的父母、幼小的妻兒。若連最基本的人生安全都無法保障，永遠只會用醫德道德綁架，他感到無比的憤怒。

李毅評表示，在疫情嚴峻的時刻，醫護人員無條件捨命奉獻，若還要遇到這種對待，在國外應該早已發動大罷工了，「但我們沒有，從來沒有，無論多麼苛刻，多麼艱辛，這些醫護夥伴，始終堅守在最前線，我們醫護到底為什麼要受到這種對待？這世界還有天理嗎？」