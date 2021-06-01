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社交距離APP「183位確診者已上傳」！收到警示2步驟指引：先回報1922

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心推出「台灣社交距離App」，讓確診者可以上傳資料提醒14天內近距離接觸的對象，不過至上週五為止，上傳的確診者資料確僅有29人，上傳率0.5％。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥今在記者會上提到，經過協助後，現已增加183位確診者上傳資料，也提醒，若App上有顯示與確診者比對有接觸的情況，一定要向當地衛生局回報。

▲▼0601台灣社交距離。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心表示，台灣社交距離App確診者資料已新增至183位。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心所推出的「台灣社交距離App」，下載後開啟行動裝置的藍牙與App通知功能，可隨時掌握自己與確診者的接觸情形，不過，也因上週數據顯示上傳結果不盡理想，引發各界議論。對此，陳宗彥表示，經過確認及協助後，確診者上傳資料已有183位。

台灣社交距離App的負責人詹仲昕也表示，請大家不要輕易刪除App，目前正在上傳大量的確診者數據。

陳宗彥呼籲，若收到與確診者接觸的警示，第一、一定要冷靜面對，並回報當地衛生局或1922；第二、先注意自己身體健康狀況，也要回想過去幾天身體狀況是否有任何變化，若有疑似症狀請主動回報，且先把口罩戴起來。且身體不舒服前往就醫時，請務必告知醫師，內容包含「曾在社交距離App接到警訊，旅遊史等資訊」協助醫師即時做診斷跟通報。

陳宗彥指出，警訊未解除前，App會每4小時告警一次，如果覺得需要提前解除告警，在每日9點到20點間，可電話聯繫相關同仁協助解除安裝的部分，這些告警主要提醒與確診者有接觸近距離接觸民眾，也可不斷提醒自己對身體健康的監測。

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