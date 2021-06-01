印度人供奉「新冠女神」真面目曝光！　信眾搶拜：她生氣了

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情漸趨穩定，日增確診數字卻依然龐大。在災情慘重的坦米爾納德邦南部城市孔巴托（Coimbatore），一座印度教廟宇供奉2尊「新冠病毒女神像」，祭司每天向她們祈禱，盼望能遏制疫情。信眾說明，由於女神感到憤怒，須以供品、祝禱加以安撫。

高感染率衝擊下，孔巴托印度教廟宇Kamatchipuri Adhinam暫時不對信眾開放，但祭司們天天祭拜二尊女神像，分別以檀木及石頭打造。他們會在供桌上擺放食物及其他祭品，接著吟唱希望疫情大流行結束的禱文，最後以薑黃水及牛乳清洗神像。

寺廟負責人Anandbharathi K.說明，「過去也有處理天花、水痘及瘟疫的類似廟宇。我們以女神的形式崇拜病毒，每天向她祈禱，以減少這種疾病的影響」，計畫持續祭拜7周。

VIDEO: Prayers offered at Temple to the 'Corona Goddess' in the Indian city of Coimbatore, as the country struggles to combat a brutal wave of Covid-19. The national death toll passed 300,000 on Monday pic.twitter.com/gDP6jXlgqp — AFP News Agency (@AFP) May 26, 2021

印度1日通報日增12萬例確診及2795人死亡，大部分地區病例數持續減少，但這個擁有13億人口的國家第二波疫情慘況已經震驚全球，醫院不堪負荷，氧氣及藥品嚴重短缺。寺廟負責人表示，「就連醫生也無法應付這種情況，所以我們將信仰與神作為最後的方法。」

除坦米爾納德邦以外，比哈爾邦、北方邦及阿薩姆邦等地印度教信徒也都祭拜名為「Corona Maa」的新冠肺炎女神。他們會圍成一圈坐下，進貢牛乳、椰子、鮮花及糖果，也有人吟誦禱文。比哈爾邦居民庫瑪里（Bimla Kumari）說明，「只有在她是憤怒的女神，而非仁慈的女神時，才能用祭拜與供品來安撫她。醫院人滿為患，政府毫不在乎，她是我們唯一的希望。」

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