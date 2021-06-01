輝瑞、莫德納「只跟中央談」　拒絕印度地方政府採購疫苗

▲輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

台灣疫情延燒，各地方政府與民間企業團體提議自行採購疫苗，但疫情指揮中心表示，須由中央與原廠簽約採購並統籌分配。事實上，印度也曾發生類似爭議，旁遮普邦（Punjab）、德里政府分別於5月20與21日表示，輝瑞與莫德納都拒絕將疫苗直接販售給地方政府，並強調只會和中央政府打交道。

綜合《經濟時報》、《印度斯坦時報》報導，德里首席部長基里瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，「我們已經和輝瑞、莫德納接洽疫苗事宜，但2間公司都拒絕直接向我們出售疫苗。他們說，只會與印度（中央）政府打交道」。他呼籲中央盡速進口疫苗並且分發各邦，「我們已經失去很多時間了」。

據悉，由於疫苗短缺，印度首都的政府接種中心已暫停45歲以下人民的施打計畫，德里與各邦政府試圖和外國藥廠洽購，各界也紛紛抨擊中央「無所作為」。

印度中央政府5月24日澄清，他們正在與輝瑞、嬌生、莫德納接洽中，並且已經展開多輪協商，但採購國外疫苗畢竟與「購買架上現成商品」不同，上述藥廠供應有限，也有自己的偏好。此外，來自俄羅斯的Sputnik V疫苗已經抵達，並且開始使用。

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