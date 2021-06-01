三星可望生產莫德納疫苗原液！增設mRNA疫苗設備　成全球產能最大

▲三星生物製藥將在仁川松島興建4號工廠，可望成為全球產能最大生技藥廠。（圖／三星生物製藥官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅5月底率領半導體、生技企業高層訪美會晤拜登，其中三星生物製藥（Samsung Biologics）與美國藥廠莫德納完成簽約，將在南韓本土代理生產新冠疫苗，完成最後的裝瓶、貼籤、包裝等後續工作。然而，三星日前又在仁川松島增建mRNA疫苗原料醫藥品生產設備，可望進一步生產莫德納疫苗原液。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，三星生物製藥昨（31）日表示，以在仁川松島廠區陸續增建mRNA疫苗原料生產設備，預計將在2022年完成優良醫藥品製造與品質管理規範（cGMP）之制定。若設備增建順利，三星可望掌握莫德納新冠疫苗的「一條龍」生產，包括mRNA疫苗大規模原液生產、無菌充填、裝瓶、貼籤、包裝、冷鍊保管，疫苗生產供應將更順利。

此次三星生物製藥的設備增設，將可完備「細胞培養」生產設施，不僅可望掌握新冠疫苗原液生產技術，更可具備任何一款需要mRNA技術生技醫藥品的生產能力。

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另外，三星生物製藥將推動在仁川興建第4號工廠，一旦完工，將可成為全球規模生產規模最大的生技藥廠，一年總產能達到62萬公升。

不過韓媒《中央日報》卻指出，即便三星生物製藥增建mRNA疫苗原料生產設備，卻無法替莫德納代理生產新冠疫苗原液，因為莫德納早已在南韓成立分公司「莫德納韓國」，負責籌備在南韓當地生產疫苗原液。

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