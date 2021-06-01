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韓國通報　首起接種AZ疫苗出現罕見血栓病例

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者廖禹揚首爾31日專電

韓國當局今天通報首例接種AZ疫苗後出現血栓性血小板低下性紫斑症（TTP）案例，為接種疫苗後可能出現的罕見副作用之一，案例經治療後已無大礙，將獲接種後異常反應賠償。

韓聯社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）預防接種對應促進團今天證實，一名在身心障礙、街友照護設施等高感染風險場所工作的30多歲男性，4月27日接種AZ疫苗，5月9日上午因出現嚴重頭痛症狀就醫，但症狀仍持續，12日又出現痙攣症狀，目前正住院治療。

院方檢查結果判定該患者罹患腦靜脈血栓症及腦出血、癲癇等；醫療團隊根據血栓性血小板低下紫斑症處理方式進行治療，患者目前健康狀態穩定，將獲疫苗接種後異常反應賠償。

促進團表示，血栓性血小板低下性紫斑症為接種AZ 疫苗後可能出現的副作用之一，但相當罕見，在接種後4週內可能出現呼吸困難、胸痛、腹痛、腿部浮腫等疑似為血小板低下性紫斑症的症狀。

此外，若接種後出現連續頭痛2天以上，且止痛藥無法緩解，或是突然無力、非接種部位瘀青出血等，也有可能是疑似症狀。

韓國先前就曾有接種後出現血栓症狀案例，但血栓性血小板低下性紫斑症是首次出現，與一般血栓症在臨床上有所差異，也較為罕見，在英國平均每100萬件接種會出現9.5例，歐盟每100萬件會出現10例左右。

截至今天凌晨零時，韓國累計539萬9144人完成首劑疫苗接種，其中214萬3298人完成兩劑接種，皆為AZ及輝瑞疫苗。莫德納與美國向韓援助的100萬人份嬌生疫苗也將陸續抵韓，韓國政府目標在6月底之前達到1400萬人接種首劑疫苗目標。

 
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