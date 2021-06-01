拜登普丁會面「互戳國內人權痛點」　俄將釋放讓美國不舒服的訊號

▲美國總統拜登與俄羅斯總統普丁將會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科31日綜合外電報導

莫斯科今天表示，俄羅斯總統普丁準備好6月和美國總統拜登會面時，將和對方討論一系列人權議題，包括1月6日美國國會山莊動亂參與者遭受的「迫害」。

普丁（Vladimir Putin）和拜登（Joe Biden）6月16日將在瑞士日內瓦召開首場高峰會。拜登昨天說，屆時他將施壓普丁維護人權。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天告訴記者，這場峰會要討論任何議題，莫斯科都不會迴避；且普丁也可能提到關於美國前總統川普（Donald Trump）的支持者1月6日在美國國會山莊抗議的事件。

拉夫羅夫表示：「我們當然準備好討論任何話題，包括存在在美國的問題。」他說，俄羅斯持續密切觀察1月6日示威者遭到的「迫害」，「那裡有許多有意思的事正在發生」，而莫斯科會想要討論美國「對反對派權利的保護」。

此外俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國外交部次長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天也透露，在美俄領導人峰會登場前，莫斯科將對美國釋放「令人不舒服」的訊號。

雷雅布可夫說：「美國人必須預期，莫斯科將釋出一些…令他們不舒服的訊號，包括在未來幾天內。」

美俄兩國關係正陷入冷戰結束以來最嚴重危機。不睦原因包括俄羅斯囚禁反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）和在烏克蘭附近增兵，以及華盛頓指控俄羅斯對美國選舉發動駭客攻擊。