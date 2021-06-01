等疫苗比等股票漲停板還急！　名醫提「8大QA」籲民耐心防疫

▲粘曉菁提8大QA來解決民眾對疫苗疑慮。（圖／記者李毓康攝）

文／粘曉菁

此時此刻你我小小市民，乖乖在家努力防疫，每天期待COVID-19疫苗何時能注射，內心的渴望比期待股票天天漲停板還要急與無奈，我們的心中好多疑問與不安，只能透過在手機群組中，用不同的方式互相取暖加油打氣，小妹在此簡短節錄8點回答大家的疑問，更期盼社會各界有影響力的人士，能一起想辦法同心協力、挽救蒼生。

Q1、疫苗那麼多種，要打哪一種牌子呢？

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A：通常疫苗是安全的，只要沒有禁忌症，什麼牌子都可以。

Q2、疫苗有副作用嗎？

A：眾所皆知目前國內僅有AZ疫苗，在國外AZ疫苗有極為少數在60歲以下女性有血栓風險，而目前在國內已施打的人身上，還沒有正式報告有這個副作用。高風險族群或許還可以「考慮」等待下一批其他廠牌的疫苗。但是，重點來了，倘若敵人已經兵臨城下，為了自保穿金鐘罩可能會起疹過敏休克，天人交戰要不要穿呢？當然還是要穿啊⋯⋯不然有生命危險耶！

▲好心肝基金會執行長粘曉菁發文，呼籲民眾要對疫苗有耐心，一起努力防疫。（圖／翻攝自粘曉菁臉書）

Q3、打了疫苗就安全了嗎？

A：即使打了疫苗，靠自己身體產生保護力至少需要2-4週，別以為打了疫苗就變成無敵鐵金剛，請仍戴口罩勤洗手，乖乖在家少出門，保護自己也保護別人！

Q4、據報導以色列砸下重金購買輝瑞及莫德納疫苗，讓全民產生足夠群體保護力，靠疫苗解封國境，為什麼以色列能台灣不能？

A：吸取他人的經驗，才能加速我們的茁壯。當社會各界齊心找尋採購疫苗的種種管道，政府的官方回答是：因為「台灣法規規定.........xxxxx」。難道法規是不能修改或緊急應變的嗎？前疾管局局長、前衛生署副署長、前藥政處長、及中研院院士等專家學者都在媒體公開表示：法規不是問題，待當政者如何運用智慧快速解決。

Q5、請問施打疫苗很困難嗎？

A：只要是合格的醫護人員在足夠的保護措施下，都有能力施打，即使是按照配發疫苗原則，開放施打順序，也一定要全國醫護一起加入施打的行列，才能在最短的時間內，將疫苗注射完畢。醫院的醫護人員都已經為了搶救陽性或確診個案忙翻天了，還把這工作交給醫院的一線醫護人員執行，除了對他們拍拍手、喊加油、說辛苦，我們還可以做更多的，We can help! 疫苗請快快送達基層醫療單位，讓全民速速來一針吧！

Q6、我們一般民眾何時能打到疫苗呢？

A：到現在（此刻20210531 13:30）連基層一線醫護人員都沒有全部接獲通知去哪裡打，那我們民眾呢？當然只能跟一線醫護人員一樣，還是請繼續耐心等啊！我們要有正向力，依舊堅守崗位，就是跟大家再耐心等待，小心防疫！

Q7、我們疫苗目前採購的進度呢？採購疫苗從別國飛往台灣？飛到那邊？疫苗測驗進度到那裡呢？

A：小到一般人會全程旅遊直播，大到企業工廠全程可以視訊監控品管，連買東西都知道物品物流到那邊，而我們的珍貴疫苗呢？若能學習護國神山企業們的執行效率與品管流程經驗，我們都能更安心！

Q8、疫情擴散嚴峻，全世界出來主持指揮作戰的都是國家元首，因為一旦發生戰爭，全國各單位都要一起動員，醫療只有關於疾病進展才會輪到衛生相關單位發言。請問我們台灣誰能動員指揮所有單位呢？

A：生化戰爭首要知道什麼病毒（全世界都知道研究好了）、疫苗解藥（大家也都做出來了）、搶救重症（台灣高醫療品質舉世聞名）.......，接下來民生問題、企業問題、失業問題、經濟問題、消毒問題、各行各業問題等等，更期盼有為的元首與幕僚群能齊心超前部署，及早規劃好各種可能的配套措施，戰前不容二帥，我們都會配合主將奮戰下去，戰到一兵一卒！

本文經授權轉自：粘曉菁（Celia Nien）／台大醫院家醫部兼任主治醫師、好心肝基金會執行長