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等疫苗比等股票漲停板還急！　名醫提「8大QA」籲民耐心防疫

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲粘曉菁提8大QA來解決民眾對疫苗疑慮。（圖／記者李毓康攝）

文／粘曉菁

此時此刻你我小小市民，乖乖在家努力防疫，每天期待COVID-19疫苗何時能注射，內心的渴望比期待股票天天漲停板還要急與無奈，我們的心中好多疑問與不安，只能透過在手機群組中，用不同的方式互相取暖加油打氣，小妹在此簡短節錄8點回答大家的疑問，更期盼社會各界有影響力的人士，能一起想辦法同心協力、挽救蒼生。

Q1、疫苗那麼多種，要打哪一種牌子呢？

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A：通常疫苗是安全的，只要沒有禁忌症，什麼牌子都可以。

Q2、疫苗有副作用嗎？

A：眾所皆知目前國內僅有AZ疫苗，在國外AZ疫苗有極為少數在60歲以下女性有血栓風險，而目前在國內已施打的人身上，還沒有正式報告有這個副作用。高風險族群或許還可以「考慮」等待下一批其他廠牌的疫苗。但是，重點來了，倘若敵人已經兵臨城下，為了自保穿金鐘罩可能會起疹過敏休克，天人交戰要不要穿呢？當然還是要穿啊⋯⋯不然有生命危險耶！

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▲好心肝基金會執行長粘曉菁發文，呼籲民眾要對疫苗有耐心，一起努力防疫。（圖／翻攝自粘曉菁臉書）

Q3、打了疫苗就安全了嗎？

A：即使打了疫苗，靠自己身體產生保護力至少需要2-4週，別以為打了疫苗就變成無敵鐵金剛，請仍戴口罩勤洗手，乖乖在家少出門，保護自己也保護別人！

Q4、據報導以色列砸下重金購買輝瑞及莫德納疫苗，讓全民產生足夠群體保護力，靠疫苗解封國境，為什麼以色列能台灣不能？

A：吸取他人的經驗，才能加速我們的茁壯。當社會各界齊心找尋採購疫苗的種種管道，政府的官方回答是：因為「台灣法規規定.........xxxxx」。難道法規是不能修改或緊急應變的嗎？前疾管局局長、前衛生署副署長、前藥政處長、及中研院院士等專家學者都在媒體公開表示：法規不是問題，待當政者如何運用智慧快速解決。

Q5、請問施打疫苗很困難嗎？

A：只要是合格的醫護人員在足夠的保護措施下，都有能力施打，即使是按照配發疫苗原則，開放施打順序，也一定要全國醫護一起加入施打的行列，才能在最短的時間內，將疫苗注射完畢。醫院的醫護人員都已經為了搶救陽性或確診個案忙翻天了，還把這工作交給醫院的一線醫護人員執行，除了對他們拍拍手、喊加油、說辛苦，我們還可以做更多的，We can help! 疫苗請快快送達基層醫療單位，讓全民速速來一針吧！

Q6、我們一般民眾何時能打到疫苗呢？

A：到現在（此刻20210531 13:30）連基層一線醫護人員都沒有全部接獲通知去哪裡打，那我們民眾呢？當然只能跟一線醫護人員一樣，還是請繼續耐心等啊！我們要有正向力，依舊堅守崗位，就是跟大家再耐心等待，小心防疫！

Q7、我們疫苗目前採購的進度呢？採購疫苗從別國飛往台灣？飛到那邊？疫苗測驗進度到那裡呢？

A：小到一般人會全程旅遊直播，大到企業工廠全程可以視訊監控品管，連買東西都知道物品物流到那邊，而我們的珍貴疫苗呢？若能學習護國神山企業們的執行效率與品管流程經驗，我們都能更安心！

Q8、疫情擴散嚴峻，全世界出來主持指揮作戰的都是國家元首，因為一旦發生戰爭，全國各單位都要一起動員，醫療只有關於疾病進展才會輪到衛生相關單位發言。請問我們台灣誰能動員指揮所有單位呢？

A：生化戰爭首要知道什麼病毒（全世界都知道研究好了）、疫苗解藥（大家也都做出來了）、搶救重症（台灣高醫療品質舉世聞名）.......，接下來民生問題、企業問題、失業問題、經濟問題、消毒問題、各行各業問題等等，更期盼有為的元首與幕僚群能齊心超前部署，及早規劃好各種可能的配套措施，戰前不容二帥，我們都會配合主將奮戰下去，戰到一兵一卒！

本文經授權轉自：粘曉菁（Celia Nien）／台大醫院家醫部兼任主治醫師、好心肝基金會執行長

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