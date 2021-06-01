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劇烈能量運行　多條X射線交織成清晰「銀河系美照」

▲▼銀河系中的X射線。（圖／翻攝自Chandra X-ray Observatory）

▲銀河系中的X射線照片及各星體、星團的名稱與位置。（圖／翻攝自Chandra X-ray Observatory）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國太空總署（NASA）的錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）在當地時間5月27日釋出一張過去20年來的觀測所拍下的圖片，揭示了宇宙中熱氣與磁場的「劇烈能量」（Violent energy），是張絢麗無比的「銀河系美照」。

綜合外媒報導，這張照片是由錢卓拉X射線天文台與南非MeerKAT電波望遠鏡的觀測數據合併而成，不同顏色代表著不同X射線的能量，橘色、紫色、藍色及綠色是由錢卓拉X射線天文台捕捉，MeerKAT電波望遠鏡拍攝到的能量則是淡紫色及灰色。此合成圖描繪了銀河系中心的數十億顆恆星和無數黑洞。

該圖也拍攝到一條名為「G0.17-0.41」的X射線，研究人員指出該射線或許能控制能量流動，甚至掌握銀河系（The Milky Way）的演化過程，也是宇宙磁場重新連結的重要證據。

▲▼銀河系中的X射線。（圖／翻攝自Chandra X-ray Observatory）

▲此次觀測數據發現另外一條名為「G0.17-0.41」的X射線。（圖／翻攝自Chandra X-ray Observatory）

美國麻塞諸薩州大學阿默斯特分校（University of Massachusetts at Amherst）的天文學家丹尼爾（Daniel Wang）表示，在圖片中看到的是銀河系中心一個充滿活力的生態系，那裡有很多超新星遺跡、黑洞和中子星，每個X射線點都代表著一個能量源。

銀河系被氣體的迷霧及塵埃遮擋，研究人員利用錢卓拉X射線天文台成功穿透迷霧，拍下迷幻的X射線景象，而非可見光。另外，丹尼爾對此照片的研究論文也將刊登在《皇家天文學會》（Royal Astronomical Society）上供人參閱。

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