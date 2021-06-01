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病毒到中華路就過不去！「中正緊貼萬華」仍守住　網驚呼有防護罩

▲▼全台大停電 紅綠燈停擺 警察指揮交通 中正區中山南路 青島東西路口。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中正區案例分佈零星鬆散。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃可昀／綜合報導

台北市近日公布了5月14日至5月25日的確診個案分佈圖，疫情重災區萬華呈現密密麻麻的紅點，幾乎全區都有案例覆蓋，令人意外的是，緊貼在旁邊的中正區僅有零星案例，這1、2周以來沒有新增太多確診者，網友看了都驚呼「中正區是加了什麼防護罩嗎？」

從北市公布的「確診個案分佈密度圖」來看，台北市近2周案例最多的地區位在萬華，其他地區也有不同程度的社區感染，萬華區與中正區僅一線之隔，萬華的疫情擴散第一個就先衝擊到旁邊中正區，不過地圖卻呈現明顯對比，萬華幾乎整片紅，中正則是乾乾淨淨，只有出現零星幾個案例。

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▲▼北市確診密度分佈圖。（圖／台北市政府提供）

▲北市近2周個案分佈圖。（圖／台北市政府提供）

一名網友在PTT驚呼，「中正區就在萬華旁邊，可是像是有防護罩一樣，確診者幾乎停在中華路就越不過去了！」好奇中正萬華交界到底有什麼神奇力量，可以阻擋病毒擴散？

網友分析關鍵，案例分佈是以確診者「設籍地」為主，中正區大多行政機關、公司，一般人的戶籍當然不會設在這，「中正區住宅很少吧？都上班上學的地方」、「博愛特區是能住老百姓膩？」、「中正區公單位、文教、商業辦公交通樞紐居多，實際住戶少吧」、「沒紅點的都是政府機關，沒人設籍當然沒紅點」、「一堆機關不是住家，確診者住址不會在機關。」

實際住在中正區的網友回應，「住在植物園這邊，最近真的很多救護車」、「住南機場對面，這兩週救護車的聲音非常頻繁」、「中華路旁的市警局、市刑大也爆了，可能數字是記居住地不是工作地。」仔細比對地圖也會發現，中華路二段跟和平西路一帶有較多確診者分佈，該區的生活圈機能好，平時較熱鬧，也比較多人居住在這。

▼北市12行政區各周新增的案例。（圖／台北市政府提供）

▲▼北市確診密度分佈圖。（圖／台北市政府提供）

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