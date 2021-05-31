印度人深信「5G散播新冠病毒」　狂毀20座基地台！民眾WFH慘斷網

▲ 印度病歿者火葬儀式。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波疫情逐漸緩和，31日通報17.3萬起病例及3617人死亡，數字穩定下降但依然龐大。塗抹牛排洩物上身、檸檬汁滴進鼻腔等民間防疫偏方不斷，近來還有假消息指出，電信網路與5G測試會散播病毒，至今造成逾20座基地台被毀，影響使用者收訊。

當地媒體《論壇報》27日報導，將病毒與電信網路掛鉤的誤導性訊息及影片近來在社交媒體上瘋傳，旁遮普邦3周內已有至少20座基地台因此被民眾破壞，造成消費者訊號不良。民間反對之下，電信業者維護既有基地台及建置新基地台的工作都面臨困難。

印度鐵塔及基礎設施供應商協會（Tower and Infrastructure Providers Association）總幹事TR Dua說明，「這類事件若無法得到控制，將嚴重影響網路訊號，使人們在疫情大流行期間無法獲得順暢服務。此時電信網路對於居家辦公、虛擬會議、電子商務、線上教學、電子醫療及政府防疫政策至關重要，這些都需要技術與網路支撐。」

印度電信部對此出面澄清，5G技術與新冠疫情傳播無關，呼籲人民勿聽信謠言，加上國內未開展任何5G網路測試，這種說法毫無根據。

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