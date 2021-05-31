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強迫插胃管！白人婦女遭控　領養非洲「健康女童」進行470項治療

記者張寧倢／編譯

華盛頓州31歲白人婦女哈特曼（Sophie Hartman）2019年接受美國KING 5電視台訪問時表示，她從非洲國家尚比亞收養了一對姐妹，其中一名女童患有罕見疾病，這名小女童還因此受到慈善機構幫助。然而，現在醫生診斷卻認為女童根本身體健康，是哈特曼強迫她進行超過470次的治療以及多項非必要手術。

▲▼31歲的哈特曼領養非洲女童，卻傳出她強迫養女進行非必要性的治療。（圖／翻攝自YouTube／Q13 FOX Seattle）

▲31歲的哈特曼領養非洲女童，卻傳出她強迫養女進行非必要性的治療。（圖／翻攝自YouTube／Q13 FOX Seattle）

根據《紐約郵報》報導，西雅圖兒童醫院院長威斯特（Rebecca Wiester）於2月向當局發出信件指控，哈特曼讓養女C.H.接受了16天的各種檢查與療程，讓孩子處於嚴重危險之中，「不需要知道照護者的動機，要看她的行為造成何種結果。」而信中也有其他多名醫生共同簽署，促使兒童與青年部門展開調查，金郡（King County）檢方已在24日提交訴訟文件。

檢方文件指出，取得的現有證據表明，C.H.是一名健康的6歲女童，她入院期間沒有發現或報告任何症狀可以支持她先前的診斷。報導稱，C.H.多年來被迫接受越來越「侵入性」的治療，2017年7月被迫進行胃造口手術，在胃中植入餵食管；2018年12月又透過手術將軟管插入並沖洗腸道；此外，哈特曼還要求為C.H.進行激素植入手術，以抑制養女青春期提前到來。

▲▼31歲的哈特曼領養非洲女童，卻傳出她強迫養女進行非必要性的治療。（圖／翻攝自YouTube／Q13 FOX Seattle）

▲非洲女童C.H.曾多次住院進行手術。（圖／翻攝自YouTube／Q13 FOX Seattle）

文件也顯示，哈特曼在被告知孩子不需要任何腿部支架貨輪椅之後，仍強迫養女繼續使用這些輔具，當時正好有人捐款，她更用這筆善款購買了一輛輪椅專用的代步汽車。據報導，哈特曼告訴某人，C.H.「隨時可能」離開我們，在法院命令發出後，調查人員發現哈特曼在網路上搜尋了「葬禮歌曲」、「如何獲得照顧殘疾家屬的報酬」。

▲▼31歲的哈特曼領養非洲女童，卻傳出她強迫養女進行非必要性的治療。（圖／翻攝自YouTube／Q13 FOX Seattle）

▲哈特曼宣稱養女患有罕病，律師也反控是西雅圖醫院再背後操縱這一切。（圖／翻攝自YouTube／Q13 FOX Seattle）

哈特曼曾在電視節目中表示，C.H.罹患名為兒童交替偏癱（AHC）的罕見神經性疾病，「我知道她現在可以走路了，但她昨天似乎癱瘓了一整天。」而美國喜願基金會得知後也為C.H.實現她的一個願望。如今，喜願基金會對這些指控表示失望，「我們希望這件事能盡快解決，一切以孩子的利益為重。」哈特曼的律師則聲明，幕後主使就是西雅圖兒童醫院的院長，她不是這方面的專家，可能也沒有治療這種罕病的經驗。

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