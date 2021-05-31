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奈及利亞再傳「大型學生綁架案」！200人失聯遭武裝份子帶走

▲▼奈及利亞學生綁票案頻仍，綁匪通常在取得贖金後放人。（圖／路透）

▲奈及利亞學生綁票案頻傳，綁匪通常在取得贖金後放人。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

奈及利亞又傳出學生遭武裝份子集體綁架的事件，泰吉奈（Tegina）一所伊斯蘭學校遭持槍的武裝集團攻擊，大批學生遭到綁架，失蹤人數約150至200人。事實上，奈及利亞近日綁架事件頻傳，2月就有一所寄宿學校遇劫，當時有近300名女學生遭到歹徒綁架，所幸最後大多數人質都被釋放。

根據BBC報導，事發當時騎著摩托車的歹徒衝進鎮上，之後便開始開槍掃射，所有人嚇得四處逃竄，正當一片慌亂之時，歹徒衝進這間專收6歲到18歲學生的伊斯蘭學校，並挾持裡頭的孩子。據老師透露，一共有150至200名學生失蹤。

當局透露，有2人在槍戰中中槍，其中1人死亡。此外，不僅學生遭到綁架，當時在附近的部分民眾也一起被歹徒挾持。

BBC駐奈及利亞記者表示，近幾個月以來，當地已經發生多起綁架事件，其中更不乏以學生為目標的大型綁架案。光是從2020年12月起，在奈及利亞西北部與中部，就至少發生了6起學生綁架案，有800多名學生與工作人員遭綁。

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