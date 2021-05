▲當地現已發生多起餘震。(圖/翻攝自美國地質調查局)

記者詹雅婷/編譯

美國阿拉斯加州中部當地30日22時59分發生規模6.1地震,震央位在馬塔努斯卡-蘇西特納自治市鎮的奇克倫地區(Chickaloon)以北約76公里處,震源深度58.2公里。當局並未發布海嘯警報,但依據美國地質調查局(USGS)數據,該州現已至少發生5起餘震,規模介於2.5至3.3之間。

依據網友的回報,這場地震震感強烈,外傳至少搖晃15秒至20秒。

Earthquake epicenter by Sutton/Chickaloon initially reported a 6.0, then updated shortly after to 6.1 #Anchorage #Alaska #Earthquake pic.twitter.com/81Tyjy98rR