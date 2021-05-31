南韓現首例「血小板減少」血栓！30歲男接種AZ疫苗後引發癲癇

▲南韓國內發生首起接種AZ疫苗後，出現血小板減少症引起血栓案例。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月底開放施打阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗至今，已有327萬人完成接種，不過今（31）日卻傳出首起因「血小板減少症」所引起的血栓案例，為一名在高風險場所工作的30多歲男性職員，其施打疫苗後出現持續性的嚴重頭痛，住院時被診斷為腦靜脈血栓、腦出血、癲癇，目前病況已逐漸好轉。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，南韓中央防疫對策本部31日下午召開例行簡報會議時發佈上述消息，為327萬名AZ疫苗接種者中的首起案例，該名男性4月27日完成第1劑的接種，經過12天以後，於5月9日開始出現持續性的嚴重頭痛，前往醫療院所接受治療，5月12日甚至伴隨痙攣等症狀，因此安排住院接受觀察與治療。

醫療團隊經過一系列檢查，診斷其症狀為腦部靜脈性血栓、腦出血、癲癇，之後根據防疫當局發佈的「血小板減少症引起血栓之應對指南」進行初步治療，幸好該名男子已獲得好轉，雖然還是得持續觀察，但在生命上並無大礙。

該間醫療院所針對男子的症狀，於5月27日向防疫當局進行申報，新冠預防接種應對促進小組於30日召開「血液凝固障礙諮詢團會議」，判斷男子的症狀符合臨床上對於血小板減少所引起血栓症的定義。男子將預計依照程序，在短期內向政府提出求償。

南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）表示，「在進行預防接種後的4至28天以內，如若出現嚴重頭痛、持續性的腹部疼痛等血栓症疑似症狀，應立即前往醫療院所接受治療，只要早期發現、並獲得妥善治療，病況能逐漸好轉。」

報導指出，在完成接種後的4周以內，若出現呼吸困難、胸痛、持續性腹部疼痛、腿部浮腫等症狀，或是接種後出現至少2天以上的持續性頭痛，且服用止痛劑卻仍未見好轉，出現視線模糊、感覺到無力等異常症狀，甚至在非接種部位發現瘀傷、出血等，應懷疑自己是否出現血小板減少所引起的血栓症。

據悉，此種副作用在南韓屬於非常罕見的案例，平均每100萬名民眾只出現0.3宗案例，而歐盟平均每100萬名為10宗、英國則平均為9.5宗。

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