　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／急診護理師瀕臨崩潰！獎勵金根本拿不到...院方僅贈200元禮券

▲▼北市某醫院在急診室外搭棚收受新冠肺炎確診病患 。（圖／記者陳以昇攝）

▲北市某醫院在急診室外搭棚收受新冠肺炎確診病患 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／台北報導

雙北市新冠肺炎確診者不斷增加，台北市某醫院急診室護理師出面爆料「我們已經快負荷不了！」，即便加開病房、加護病房仍不夠，病患實在太多！醫護人員穿著隔離衣在沒有冷氣的戶外帳篷對民眾進行篩檢、急救，加上工時拉長，身心壓力近崩潰，院方僅送「200元全家禮券」鼓勵她們，而衛福部對醫護的獎勵金更是僧多粥少，「同島一命」相當諷刺。

台北市有19家醫療院所收受新冠肺炎確診病患，更在院內戶外搭棚收受病患。一名急診室女護理師表示，現在急診室除了一般民眾要快篩、急診，還要接受防疫所、防疫旅館送來的輕症或重症患者，更有無呼吸心跳的（OHCA）確診者要緊急插管、電擊急救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台北市某醫院在戶外搭棚，直接幫確診者插管急救 。（圖／民眾提供）

▲▼台北市某醫院在戶外搭棚幫確診者插管急救，急診護理師脫下隔離衣後，裡面衣服濕透 。（圖／民眾提供）

「現在工作環境相當惡劣」，醫護人員穿著兔寶寶裝（白色隔離衣）穿梭在沒有冷氣臨時搭設的帳棚，衣服濕了又乾、乾了又濕，當在幫確診者插管時，呼吸道病毒直接散出，那是最危險的時刻。加上病患爆量，原本休假時間被剝奪，每天都在加班，人力根本不足，身心壓力近崩潰。

女護理師進一步表示，「醫院不斷的加開病房及加護病房，可是卻不夠用，因為病人量太大，來不及，病人都塞在急診，急診也不能拒絕病人，還不包括民眾叫救護車及醫院轉院確診的病人，急診室不斷接病人進來，卻無病房，無限的惡性循環」。

▼台北市某醫院急診護理師脫下隔離衣後，裡面衣服濕透 。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台北市某醫院在戶外搭棚幫確診者插管急救，急診護理師脫下隔離衣後，裡面衣服濕透 。（圖／民眾提供）

衛福部在5月9日公告，為感謝急診醫護投入防疫戰場，提供「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵」，「醫師每人每日一萬元、護理人員每人每班一萬元」。但根本不是這樣，醫護僅能一人申請，還要是進隔離室或單獨病人室的護理人員才行，但醫學中心醫護一班有10多人，第一線接觸病患的急診醫護更是根本看得到吃不到。

另急診有重責防疫獎金每個月120萬，包含急診醫護（醫生加護理師100多人），醫事放射科人員（100多人），社工人員（10多個），行政人員包含掛號櫃檯、警衛、人事室等，救護人員及清潔人員，大約400多人分配這120萬獎金，「大家都在說急診室很辛苦，卻沒有一筆實質的獎金給急診護理師」，院方日前還發放給「200元全家禮券」，讓醫護人員氣炸，「同島一命」相當諷刺。

他奶奶的美麗小秘訣

▲▼台北市某醫院在戶外搭棚幫確診者插管急救，急診護理師脫下隔離衣後，裡面衣服濕透 。（圖／民眾提供）

ET快訊
才想刪社交距離App！　老媽突「收通知」哭了
快訊／柯文哲鬆口「疫情降溫」　下一步戰略曝光
快訊／侯友宜宣布：江翠大型疫苗接種站　6／3啟用
快訊／北市12區確診數曝光　3快篩站陽性率8％
LIVE／北市今增122例　柯文哲最新說明
快訊／彰化男去阿公店染疫！發病後「6縣市趴趴走」在台東確診
直擊雙北好市多「人潮又炸了」！　網：別笑市場大媽
快訊／新北本土+171例足跡曝！　板橋新莊淡水「3市場、2夜
快訊／盧秀燕罕見動怒！開頭怒嗆蔡英文：現在是怎樣
快訊／71%足跡在「居家週邊」！侯友宜：戶外回家要戴口罩
快訊／台中+5足跡曝！全聯、寶雅都入列　泰安傳播鏈再添1人
快訊／新北今增171例「中和最多」　各區人數曝光
快訊／桃園本土+27足跡曝！曾到過「全聯、Costco、IK
LIVE／新北啟動1200坪疫苗接種站　侯友宜最新說明
「16家企業團體」要幫找疫苗！陳時中：還沒有1家提出申請

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診數下降「14日有望解封嗎？」　網曝1關鍵搖頭：穩住就不錯了

北屯家庭群聚+3「還有5個沒案號」　盧秀燕怒：蔡總統，疫苗呢？

桃園工廠移工「確診再+5」！群聚染疫累計11人　市府將擴大匡列

連2天確診數下降！專家曝「重要觀察期」：個案剩雙位數才安心

快訊／花蓮本土+1！足跡曝光　門諾醫院、石雕公園入列

快訊／宜蘭買菜也要看身分證尾數　跟進宣布「市場分流」！

快訊／高雄恐怖麻將1傳14！按摩師妹妹也確診　一家4口都染疫

新竹縣10歲男童「3家人染疫」　匡列一採陰居隔6日「鼻塞」確診

5旬婦確診「死而復活」！指揮中心致歉：案號中間數字錯置

快訊／澎湖首例確診月嫂高雄3天足跡曝！搭小黃去機場　ATM領錢

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

確診數下降「14日有望解封嗎？」　網曝1關鍵搖頭：穩住就不錯了

北屯家庭群聚+3「還有5個沒案號」　盧秀燕怒：蔡總統，疫苗呢？

桃園工廠移工「確診再+5」！群聚染疫累計11人　市府將擴大匡列

連2天確診數下降！專家曝「重要觀察期」：個案剩雙位數才安心

快訊／花蓮本土+1！足跡曝光　門諾醫院、石雕公園入列

快訊／宜蘭買菜也要看身分證尾數　跟進宣布「市場分流」！

快訊／高雄恐怖麻將1傳14！按摩師妹妹也確診　一家4口都染疫

新竹縣10歲男童「3家人染疫」　匡列一採陰居隔6日「鼻塞」確診

5旬婦確診「死而復活」！指揮中心致歉：案號中間數字錯置

快訊／澎湖首例確診月嫂高雄3天足跡曝！搭小黃去機場　ATM領錢

快訊／國產疫苗「二期」就簽約　柯文哲轟：到底要保護生技產業還是生命？

3天換1次內褲！馬力歐「蛋蛋的哀傷」痛到以為中鏢

確診數下降「14日有望解封嗎？」　網曝1關鍵搖頭：穩住就不錯了

日立、三顧首輪募資20億成立樂迦再生科技　望成為「生技業台積電」

黃昭順遭爆「台北造冊」卻在高雄打疫苗！陳其邁：沒有特權也沒例外

小主人睡覺！「3黑社會」霸氣守護不給過　她看傻：我只是鏟屎的

保時捷撞擊畫面曝光！總統官邸旁衝路燈前輪噴飛　警曝關鍵原因

高端股東大有來頭！昔日生技股王基亞引發20根跌停風暴

北屯家庭群聚+3「還有5個沒案號」　盧秀燕怒：蔡總統，疫苗呢？

桃園工廠移工「確診再+5」！群聚染疫累計11人　市府將擴大匡列

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

今確診+校正回歸「共347例本土」新北171例最多　各縣市分佈曝光

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

更多熱門

相關新聞

大陸首批接種近6個月　中疾控專家：半數人仍具防禦力

大陸首批接種近6個月　中疾控專家：半數人仍具防禦力

大陸首批接種新冠肺炎疫苗的時間已接近6個月，大陸疾控中心研究員邵一鳴指出，正開展研究接種6個月後人群的數據，相關數據分析正在進行中，初步情況看，約一半的人「抗體還可以」，即對病毒仍有一定防禦能力。邵一鳴說，會在科學數據的支撐下，確定已接種人群在多久後進行加強針的免疫。

成旅觀光3飯店6月起醫護憑證免費住

成旅觀光3飯店6月起醫護憑證免費住

暖心！中租企業攜手成旅觀光　供60間房給醫護人員「6／30前免費住」

暖心！中租企業攜手成旅觀光　供60間房給醫護人員「6／30前免費住」

廣州兩地「封街」　今晚起「陰性才能出城」

廣州兩地「封街」　今晚起「陰性才能出城」

日本力推接種率　旅館祭優惠搶客

日本力推接種率　旅館祭優惠搶客

關鍵字：

新冠肺炎急診室衛福部護理師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

李千那「從沒想過會被詐騙」！

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面