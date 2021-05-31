獨／急診護理師瀕臨崩潰！獎勵金根本拿不到...院方僅贈200元禮券

▲北市某醫院在急診室外搭棚收受新冠肺炎確診病患 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／台北報導

雙北市新冠肺炎確診者不斷增加，台北市某醫院急診室護理師出面爆料「我們已經快負荷不了！」，即便加開病房、加護病房仍不夠，病患實在太多！醫護人員穿著隔離衣在沒有冷氣的戶外帳篷對民眾進行篩檢、急救，加上工時拉長，身心壓力近崩潰，院方僅送「200元全家禮券」鼓勵她們，而衛福部對醫護的獎勵金更是僧多粥少，「同島一命」相當諷刺。

台北市有19家醫療院所收受新冠肺炎確診病患，更在院內戶外搭棚收受病患。一名急診室女護理師表示，現在急診室除了一般民眾要快篩、急診，還要接受防疫所、防疫旅館送來的輕症或重症患者，更有無呼吸心跳的（OHCA）確診者要緊急插管、電擊急救。

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▼台北市某醫院在戶外搭棚，直接幫確診者插管急救 。（圖／民眾提供）

「現在工作環境相當惡劣」，醫護人員穿著兔寶寶裝（白色隔離衣）穿梭在沒有冷氣臨時搭設的帳棚，衣服濕了又乾、乾了又濕，當在幫確診者插管時，呼吸道病毒直接散出，那是最危險的時刻。加上病患爆量，原本休假時間被剝奪，每天都在加班，人力根本不足，身心壓力近崩潰。

女護理師進一步表示，「醫院不斷的加開病房及加護病房，可是卻不夠用，因為病人量太大，來不及，病人都塞在急診，急診也不能拒絕病人，還不包括民眾叫救護車及醫院轉院確診的病人，急診室不斷接病人進來，卻無病房，無限的惡性循環」。

▼台北市某醫院急診護理師脫下隔離衣後，裡面衣服濕透 。（圖／民眾提供，下同）

衛福部在5月9日公告，為感謝急診醫護投入防疫戰場，提供「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵」，「醫師每人每日一萬元、護理人員每人每班一萬元」。但根本不是這樣，醫護僅能一人申請，還要是進隔離室或單獨病人室的護理人員才行，但醫學中心醫護一班有10多人，第一線接觸病患的急診醫護更是根本看得到吃不到。

另急診有重責防疫獎金每個月120萬，包含急診醫護（醫生加護理師100多人），醫事放射科人員（100多人），社工人員（10多個），行政人員包含掛號櫃檯、警衛、人事室等，救護人員及清潔人員，大約400多人分配這120萬獎金，「大家都在說急診室很辛苦，卻沒有一筆實質的獎金給急診護理師」，院方日前還發放給「200元全家禮券」，讓醫護人員氣炸，「同島一命」相當諷刺。

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