聯合早報：台灣政府過度自信　藍綠「搶奪政治利益」凌駕於防疫

▲台灣目前疫苗接種率僅1％。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

原本被國際稱讚為防疫模範生的台灣，近來卻爆發本土疫情，全國進入三級警戒至6月14日。新加坡《聯合早報》社論就指出，台灣防疫神話在短短數周破滅，原因在於疫苗接種率僅1％，中央政府未提早訂購海外疫苗，將希望都寄託在國產疫苗，「進口疫苗成了藍綠營口水仗的議題，搶奪政治利益凌駕於防疫工作之上。」

台灣2020年4月至12月連續8個月沒有本土確診，因此得到國際讚譽，多次被評論為防疫模範生，但就在今年5月初開始，卻接連爆出本土群聚病例，讓防疫神話在短短數周內破滅。《聯合早報》在31日的社論指出，這波疫情又快又猛，讓台灣政府措手不及，且重症率高達11％，死亡數恐持續攀升。

▲新北市立聯合醫院板橋院區外的快篩站。（圖／記者李毓康攝）

社論指出，台灣疫情持續蔓延的原因，可以歸咎在疫苗的接種率過低，政府沒有備好足夠疫苗數量，尤其先前疫情控制良好，讓政府判斷過於自信，「沒有在海外疫苗處於研發階段就預先訂購，待疫苗面世之後，也沒有積極洽購，只把希望寄託在自產疫苗上。」

結果台灣國產疫苗尚未完成，疫情就突然爆發，「進口疫苗成了藍綠營口水仗的議題，搶奪政治利益凌駕於防疫工作之上。」社論也提到，總統蔡英文和副總統賴清德至今尚未公開接種疫苗，推測是要等到國產疫苗問世，公開施打作為政治宣傳。

目前70萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗和15萬劑莫德納（Moderna）疫苗皆已運抵台灣，但對於2300多萬人口而言，依舊是杯水車薪；至於日本考慮在6月提供台灣AZ疫苗，目的也只是對中國起到政治抗衡作用。

▲數十萬劑新冠疫苗接連運抵台灣，但對2300萬多萬人口來說仍杯水車薪。（圖／記者李毓康攝）



社論表示，台灣抗疫的困境也成為美中台博弈的新舞台，民進黨政府不願和代理德國BioNTech（BNT）的上海復星購買疫苗，轉而向德國原廠購買，進展不順後，蔡英文也把採購BNT疫苗受阻的矛頭指向中國大陸，指因大陸介入而無法簽約。

台灣國內也因為疫苗的分配和採購炒得沸沸揚揚，「國民黨執政的地方縣市一再向中央施壓，要求開放讓地方自行向中國大陸進口疫苗，對民進黨形成壓力。在巨大的抗疫壓力下，中央政府與地方的摩擦屢見不鮮。」除此之外，民間自購疫苗也同樣因政策受阻。

社論最後提到，台灣先前應對疫情過於掉以輕心，現在正自嘗惡果，在此關鍵時刻，各方應該放下歧見和鬥爭，全面關注在大力提升檢測的量能與效率、實行輕重症的分流制度、建立各種預案等，「如果未來兩週仍無法將疫情控制下來，恐將無可避免必須進入全面封鎖階段。」

►亞洲輸了抗疫之戰！ 專家曝「疫苗覆蓋率超低」主因：人們不著急

►全球疫苗接種率一次看！中美印排名前3 台灣僅1.6%人施打遠遠落後

►「16家企業民間團體」要幫找疫苗！陳時中：還沒有1家正式提出申請

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

倩碧超級明星商品！72H超循環保濕凝膠讓肌膚水嫩Q彈

