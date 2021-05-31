上秒還在灌水泥…轟一聲！　工地男遭巨雷劈死「同事目睹他倒下」

▲男子遭到雷劈之前，仍正在使用的作業工具。（圖／取自馬來西亞柔佛JKKP）

記者張寧倢／編譯

馬來西亞柔佛州首府新山區發生恐怖意外，一名39歲的孟加拉男子在建築工地的作業途中，天上竟突然打下一道強烈閃電，伴隨著轟隆巨響，擊中了使用中的起重機，其他工人目睹了這名男子躺倒在地，身上衣褲都有破損痕跡，送醫後死亡。

根據馬來西亞媒體《Kosmo!》報導，死者是來自孟加拉的外籍移工，他28日在士姑來百順花園工業區（Taman Industri Jaya）一處建築工地工作，下午3時45分左右他正利用起重機和鏟斗進行混凝土澆築作業，卻沒想到一道強大的閃電突然從長空劈下，直接擊中了使用中的起重機。

報導指出，一旁工人聽見巨大的雷聲，目睹這名移工臥倒在地上，身上所穿衣褲都有破損，不幸的是，眾人將他緊急送醫後，移工仍於4時40分左右被宣布死亡。柔佛職業安全與健康局（JKKP）主任雅各（Mohd Rosdee Yaacob）表示，初步調查顯示，事故發生前天氣陰沉，受害者在工地轉移混凝土時就曾打雷。

據報導，JKKP隨後發出2份通知，要求雇主就相關事件提供全面評估與風險管理報告。雅各也補充，JKKP將認真看待涉及工人的職場事故，根據1994年《職業安全與健康法》規定，雇主必須為工人與其他相關人員提供安全的工作場所。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

倩碧超級明星商品！72H超循環保濕凝膠讓肌膚水嫩Q彈

