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新加坡有望13日放寬防疫　李顯龍點名台灣！籲盡可能接種疫苗

▲▼ 新加坡總理李顯龍發表演說。（圖／李顯龍臉書）

▲ 新加坡總理李顯龍發表演說。（圖／李顯龍臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，防疫成果優秀的新加坡本月中一度面臨本土疫情危機，經過2周封鎖後明顯改善，總理李顯龍於今（31）日下午發表演說，感謝人民配合封鎖措施，若能繼續維持，有望在下月中放寬限制。他也提到，就連初期控制良好的台灣近來也爆發疫情，並呼籲民眾務必接種疫苗。

李顯龍表示，由於國人的支持，日增病例顯著下降，希望人們能繼續待在家中，盡量居家辦公，減少非必要外出，只要不出現超級傳播者或大型感染群，國家將能重回正軌，並如期在6月13日後將防疫警戒層級自二級降回三級。

他進一步說明，印度變種病毒是新加坡目前面臨的重要課題，未來勢必出現新的病毒，加速檢測、追蹤接觸者及疫苗接種便成為度過難關的3大關鍵。

首先，篩檢必須更快、更廣，以便更快找出染疫者，才能在病毒擴散前加以隔離並匡列其接觸者。李顯龍說明快篩、呼吸檢測等篩檢方式差異，同時預告，人們未來將可在藥局購買DIY檢測工具，不僅容易使用，也較不容易引起不適。

李顯龍提到，許多國家仍在對抗嚴峻疫情，印度近來病例下降，但有些國家甚至還未開始接種疫苗，就連過去控制良好的台灣、澳洲及越南近來也爆發疫情。他並不預期病毒會完全消失，因此呼籲大眾，盡可能接種疫苗。

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