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他是乖兒子！男友媽列「10點約會規則」下馬威　網嚇傻：快放生

▲▼男友媽列「10點約會規則」下馬威。（圖／翻攝自Tiktok／＠hotgirlsareswifties）

▲男友媽列「10點約會規則」下馬威。（圖／翻攝自Tiktok／＠hotgirlsareswifties）

記者張方瑀／綜合報導

對於許多人來說，要和伴侶的父母和平相處可能是件很難的事情，尤其是當對方父母對孩子擁有強烈佔有慾時，這一切都變得更困難了。美國一名女子日前就在Tiktok上傳了一段影片，原來是她男友的媽媽在Instagram上貼了一張圖，上面寫滿了10點跟她兒子約會的規矩，「他是媽媽的乖兒子，除非你手上戴著戒指，否則你的意見都不重要。」

美國Tiktok用戶艾瑪（Emma）在Tiktok上傳了一段影片，原來是她男友的媽媽在IG貼文寫下10點「和我兒子約會的規矩」，讓她感到非常訝異。首先第一點就寫著「他不是你的提款機」，接著就寫到各種會把女友趕出家門的理由，包含穿得太暴露、傳性暗示訊息給兒子，最重要的是「只要我不喜歡你，我就會把你趕出去」。

@hotgirlsareswifties

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♬ original sound - Riley

除此之外還強調，「他是媽媽的乖兒子，除非你手上戴著戒指，否則你的意見都不重要」、「你不能替他做決定，也休想改變他，否則我會把你趕出去」、「我把他教成一個紳士，你也應該要像個淑女」。

最後還恐嚇般地寫道，「我知道如何能避免坐牢」、「如果你想逃避以上規則結婚，那麼我會比『男友的媽媽』更糟，我將會成為你的婆婆」。

許多網友看到後紛紛在底下留言，要艾瑪快點放生男友，「你居然要忍受這一切」、「如果你跟她兒子結婚，她當天絕對會穿白紗」、「這情況只會更糟，快逃吧」、「這還不用分手嗎」、「這實在是太可怕了！」

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