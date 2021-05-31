冷凍庫塞爆「千具嬰屍」！他手提詭異黑袋⋯警尾隨揭恐怖真相

▲ 警方在冷凍庫內找到上千具嬰屍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南河內日前發生一起驚悚案件，河東郡居民在住家附近看見一群背著黑色包包可疑人士，舉止怪異，因此報案。警方暗中追查，尾隨他們進入一棟公寓，沒想到竟在屋內的冷凍庫中發現上千具嬰兒屍體，事件曝光後震驚社會。

《新海峽時報》30日報導，越南警方日前接獲民眾報案，河東郡出現一群背著黑色包包的可疑人士，加以監控後跟蹤他們進入公寓，搜索過程中發現二座被黑色袋子塞滿的巨大的冷凍庫，袋子裡頭赫然是一具具嬰屍。警方逮捕4人拘留審問，冰櫃與屍體則安置於附近殯儀館，等待調查。

初步調查結果顯示，4名嫌犯經常在附近診所及垃圾桶收集流產的胎兒，為他們舉行葬禮，多在南定省、朔山縣、青威縣的火葬場進行。由於這些地點相距較遠，他們安排儀式前會將屍體安置於這棟公寓的冷凍庫。警方說明，上述行為本質上不構成犯罪，但保管屍體的方式恐怕引發衛生問題。

《越南快報》指出，越南是全球墮胎率最高的國家之一。根據該國衛生部婦幼健康部門，2018年全國每100名新生兒中就有14名人流胎兒，原因被指為性別歧視及性教育不足。婚前性行為在越南仍屬禁忌，年輕女性未婚懷孕將面臨謾罵，缺乏性教育也導致人們將墮胎視為一種絕育方式。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

倩碧超級明星商品！72H超循環保濕凝膠讓肌膚水嫩Q彈

