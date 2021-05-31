馬偕遭指N95重複用、急診確診者躺整排　院方3點回應駁院內感染

▲台北馬偕醫院，資料照。（圖／記者季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

馬偕醫院傳出院內人士爆料，指醫護裝備不足，N95口罩重複使用，甚至稱負壓病房設備簡陋，急診室確診病患整排躺，還繼續收治其他病患，「已經出現院內感染！」。院方今(31）日提出3點回應，院內情況主要是配合政府設專責病房要求進行樓層病房整理，並非院內感染封樓層。

馬偕傳出院內感染疑慮，昨日台北市長柯文哲說明，馬偕封兩層是正在改建、整修，轉成防疫專責病房，這是一個假新聞。衛福部次長石崇良昨也說明，由於馬偕的專責病房床數還沒有辦法達標，為了擴充專責病房的房間數，才封2層樓；院方也主動積極針對陪病人員做主動式篩檢，篩出陽性的個案也有通報匡列，並不是院內感染才封樓層。

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不過今日仍有媒體報導院內人士爆料，指指醫護裝備不足，最重要的N95口罩一人只發2個，要求重複使用；急診室確診病患整排躺，還繼續收治其他病患；負壓病房設備簡陋，加裝電風扇排風而已，沒有完整的負壓。

馬偕醫院提出三點回應，第一、院內N95口罩都是政府配發或與合格廠商訂貨，但現在需求量大，院內有管控使用單位，但急診、負壓隔離、防疫病房等單位沒有限制。第二、急診狀況主要是因應樓上整理病房，也是配合政府設專責的要求，非院內感染封樓層。第三、針對抽風設備，政府要求的專責病房只有空間，但為了對員工的保障做了抽風設備，抽風可以讓病房產生微負壓狀態，病毒不會外擴到病房走道或護理站。