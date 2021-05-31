「假疫苗」內裝除皺藥水　黑市還賣山寨版「疫苗護照」

▲美國疫苗接種。（圖／路透社）

記者張家瑋／綜合報導

美國電商平台Esty上，有許多賣家販售各種疫苗接種證明，想購買者只需向賣家提供姓名和出生日期，一、兩周後就能收到一張假以亂真的「接種記錄卡」（COVID-19 vaccination card ）。由於越來越泛濫，世界衛生組織3月曾示警網路黑市出現假的或遭竊的新冠疫苗，同時警告假疫苗將「對全球公衛構成嚴重危機」。

綜合外媒報導，自2021年年初以來，假疫苗消息頻頻傳出，大陸公安今年就查扣3000多劑假疫苗並逮捕80多人，墨西哥4月也查獲約80人以每人1000美元（約新台幣2.8萬元）打到假疫苗，注射進體內的物質雖無害，卻也無力抵抗病毒，而波蘭傳出標榜新冠疫苗的藥瓶內，裝的卻是抹平皺紋的美容藥水。

▲AZ疫苗。（圖／路透）

不僅是假疫苗就連「採檢文件」也造假，自從英國公布恢復海外旅遊之後，旅客所需的採陰證明與疫苗護照「山寨版」，最低只需25英鎊（約新台幣1000元）便可到手，除此之外，AZ（AstraZeneca）疫苗、俄羅斯衛星-V疫苗（Sputnik V）、國藥集團（Sinopharm）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的價格，在網路黑市已經來到500至750美元（約新台幣1.4萬至2.1萬元）之間。

報導指出，國際刑警組織警務主管卡瓦納（Stephen Kavanagh）表示，疫情在世界各地造成了一定程度的絕望，這意味著犯罪分子將使用他們掠奪和寄生的天性，利用恐懼來大撈一筆。