「我們也是第一線」居服員曝窘境　同行嘆：每天都無止盡爆汗

記者黃翊婷／綜合報導

「因為疫情，我們也是第一線人員，我們比任何人還要擔心害怕。」一名居服員日前透過友人代為PO文，在臉書「爆廢公社公開版」吐露居服員目前的窘境，希望民眾若是看到有人在戶外飲食，先別急著檢舉，「能不能給我們一個機會證明自己的工作？我們也很願意提供工作證跟班表。」

▲居服員為了配合個案的服務時間，不一定有辦法抽空回家用餐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，現在很多店家和超商都禁止內用，居服員卻陷入和工人一樣的窘境，過去尚未發布三級警戒前，他們可以找地方休息、吃飯，順便思考接下來要怎麼替個案服務，但三級警戒發布後，就沒有地方能坐下來好好吃一頓飯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「可能有很多人會說，幹嘛不回家吃？」原PO解釋，如果可以當然願意，但服務時間是依照個案的時間排定，例如A個案結束後到B個案開始的服務時間，可能有半小時到一小時，中間還要包含路程和用餐時間，所以並不一定能抽空回家用餐，「像我每天從A到B至少要花35分鐘，如果要回家吃，時間就剩不到10分鐘」，一來一回時間根本不夠用。

原PO感嘆，現在都是隨便買點東西，找空曠的地方利用1、2分鐘趕緊吃一吃，也都有隨身攜帶酒精和新的口罩，盡力把安全留給雇主和自己，「我也很怕在外面飲食被檢舉開罰，但我們也是人，天氣炎熱，也需要營養跟補充水分！下次如果見到在外面飲食的人，能不能給我們一個機會證明自己的工作？我們也很願意提供工作證跟班表。能不能不要急著檢舉我們？因為疫情，我們也是第一線人員，我們比任何人還要擔心害怕。」

這篇文章自27日公開之後，吸引不少從事同樣工作的網友留言，並互相加油打氣，「我也是居服員，感同身受」、「超有感」、「居服員路過，每天都無止盡爆汗，還要擔心孩子自己在家的學習狀況」、「同是居服員，真的辛苦了，我有一半的個案請假，只希望疫情趕快結束」。