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印度變種將再次突變！傳播速度已超越人類疫調　恐釀更大疫情風暴

▲▼台灣新冠確診數暴增，篩檢人力與醫療資源吃緊。（圖／路透社）

▲印度變種病毒已經傳播至超過50個國家，專家對此警告，這可能引發更大的全球疫情風暴，圖為台灣篩檢站。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度變種病毒B.1.617傳播力比原本病毒株高出1.5至2倍，在全球新冠肺炎病例中越來越占主導地位，專家在最新的病毒評估報告中表示，它可能會導致疫情惡化，特別是在疫苗接種率低的國家，而且這不會是病毒的最後一次突變，未來還有可能發生更大的全球疫情風暴。

根據《海峽時報》報導，新加坡國立大學（NUS）蘇瑞福公共衛生學院（Saw Swee Hock School of Public Health）教授張毅穎（Teo Yik Ying）表示，令人恐懼的是，印度變種病毒在社區內廣泛傳播的速度相當快，往往超越了防疫單位追蹤、隔離接觸者，企圖阻斷傳播鏈的速度，「有可能引發一場全球前所未見的更大的疫情風暴。」

▲▼實驗室、檢測、篩檢、新冠肺炎、COVID-19。（示意圖／路透）

▲專家表示，印度變種病毒的傳播速度相當快，很可能超越防疫單位進行疫調、隔離接觸者的速度。（示意圖／路透）

最新報告指出，印度變種B.1.617在全球越來越占主導地位，而且它已經發生了變異，更容易在人與人之間傳播，可能會削弱疫苗和染疫後提供的免疫作用，儘管只是些微差異，但這不會是病毒最後一次變異。在疫情缺乏控制的國家可能出現WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，B.1.617的傳染性是首見於武漢的新冠病毒的1.5到2倍之多，目前已傳播至50多國。

斯瓦米納坦表示，B.1.617在臨床症狀的嚴重程度目前不太清楚，但坊間證據似乎表明，印度有更多年輕人被感染，病情變得嚴重，目前印度變種有3個變異──B.1.617.1、B.1.617.2和B.1.617.3，其中在全球病例報告最多的是B.1.617.2變異，不過目前尚不確定它是否更容易導致重症或死亡。

▲▼ 越南民眾接種疫苗。（圖／路透）

▲張毅穎教授表示，廣泛接種疫苗才是解決之道。（圖／路透）

英國公共衛生署（PHE）研究顯示，注射第2劑輝瑞疫苗2周後，對B.1.617.2能達88%的有效防護，而AZ疫苗則有60%的有效性。張毅穎教授說，在疫情缺乏控制的國家，可能會出現3000多種變異，而且還在不斷增加，更致命的毒株可能出現，最好的武器仍然是廣泛接種疫苗。WHO歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，在全球至少70%人口都接種疫苗之前，疫情不會終結。

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