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快訊／國產疫苗完成簽約、疫情趨勢是否下降？陳時中14:00說明

▲▼0529流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/31）日宣布，為因應COVID-19疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。台灣的新冠疫苗向國際採購近2000萬劑，然而近期有不少企業團體規劃購買疫苗捐贈，至於國產疫苗的部份，指揮中心昨日宣布已經於5/28完成簽約，各是500萬劑採購與500萬劑開口合約，相關情況預計會中說明。

國內爆發本土疫情以來，相關確診病例已經接近7千，且有接近百人死亡。陳時中上週五承諾，會將疫情發生2週以來資料彙整，本週一、二會對外報告趨勢，預期記者會中也將關注此部分說明。

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中央流行疫情指揮中心昨晚也發出新聞稿表示，疫苗自製自用是國家既定政策，未來COVID-19流感化是必然的趨勢，國家必須掌握COVID-19疫苗為戰略物資，本次所有疫苗，包括政府之前對外採購的國外疫苗，均為預採購模式。

指揮中心說明，針對AstraZenca及Moderna疫苗，該二疫苗是在第二或第三期臨床實驗未完成前，即進行預採購。

指揮中心指出，衛生福利部疾病管制署於今(2021)年5月28日與高端疫苗生物製劑有限公司及聯亞生技開發股份有限公司簽訂「國內COVID-19疫苗採購契約」，每家各500萬劑疫苗，並視未來疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

指揮中心強調，考量疫苗接種涵蓋率是充分發揮防治效益的關鍵因素，爰以涵蓋我國人口之65%為規劃，預計為1,500萬人接種，以每人2劑估算，需3,000萬劑疫苗。目前已完成採購COVAX、AstraZenca及Moderna疫苗約2,000萬劑，需再採購1,000萬劑。截至5月28日衛福部取得87.66萬劑進口疫苗，但評估現階段國外疫苗供應時程難以確認，相較之下，採購國產疫苗可確實掌控疫苗供貨時程。

指揮中心指出，因全球疫苗生產原物料短缺，疫苗的生產及檢驗至少需要2-3個月的作業程序，為避免因等待疫苗研發程序完成，屆時無法購得原物料而喪失即時生產疫苗的時機，因此基於保障國人最佳利益前提下，以預購模式向國內外廠商採購COVID-19疫苗，以預先保有所需之疫苗數量，俾利廠商於取得專案核准製造許可後，可儘速提供國人接種，保障國人健康。

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