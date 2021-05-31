越南胡志明市1300萬人「全面篩檢」　居民擠爆超市搶購物資

▲越南胡志明市近日確診人數激增。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

越南胡志明市近日確診人數激增，加上新變種病毒傳播力驚人，當局除了下令實施為期14天的社交距離防疫措施外，更宣布將對胡志明市1300萬居民進行全面篩檢，預計一天的檢測人數為10萬人。

根據《VnExpress》報導，胡志明市主席阮成峰（Nguyen Thanh Phong）30日在緊急會議上宣布，將針對全市1300萬人進行全面篩檢，預計每天採檢人數為10萬人。除此之外，市內17個工業園區員工也會優先進行檢測，這些園區內約有1500間公司進駐，員工數約28萬。

▲胡志明市將針對全市1300萬人進行全面篩檢。（圖／達志影像／美聯社）



胡志明市衛生廳廳長阮晉炳（Nguyen Tan Binh）表示，過去幾天的篩檢集中在爆發群聚感染的舊邑郡（Go Vap）復興福音教會附近，檢測能量約為每天5萬人，之後會擴大篩檢數量至每天10萬人。目前全市共有400多個採檢小組，除了動員全市醫療相關單位外，現在也計畫從醫科大學徵集400名學生協助，加快檢測速度。

據統計，過去4天胡志明市已經出現兩個大規模群聚案例，確診數高達150例，追蹤接觸者超過6.2萬人，目前有4000多人被隔離。

Panic buying spree in HCMC after social distancing order https://t.co/royuVyCo6E — VnExpress (@vietnamenglish) May 30, 2021

胡志明市也從31日開始實施為期兩周的防疫措施，所有民眾必須暫停所有社交活動，禁止20人以上的公共場所集會，在學校、工作場所和醫院外則不得聚集超過10人，同時必須保持安全社交距離。爆發群聚的舊邑郡居民，則須遵守更嚴格限制，只能在就醫、購買食品藥物、從事基本服務工作時才能離家。

消息一出後，胡志民市的居民也陷入恐慌，各大賣場、超市都擠滿搶購物資的民眾，當局也警告民眾請勿驚慌，若是在擁擠狀況下購物，無法保持安全距離，可能會加速病毒傳播。

►越南「變種病毒」來襲…工業園區成群聚熱點！ 台灣科技廠受波及

►越南「合併檢測」漏夜狂篩5萬人！ 教會群聚傳播鏈再擴大

►越南「混種病毒」傳播力更強！複製速度極快 超越印度、英國變種

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast